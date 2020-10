Tohle bolí. Představte si hráče, který si vydřel 200 tisíc měsíčně…

Litvínovští hokejisté se radují z gólu do branky Sparty • ČTK / Kubeš Slavomír

Sparťan Jan Buchtele se raduje z gólu do branky Litvínova • ČTK / Kubeš Slavomír

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Celý život dřete, jste lepší než vaši vrstevníci. Oni s hokejem praští, vy ne. Daří se vám, má smysl se mu věnovat. Získáte místo v extralize, nepřerostete ji, ale postupně si vybudujete dobrou pozici. Konečně je tady jaro, kdy podepíšete zajímavou smlouvu třeba na 200 tisíc korun měsíčně. Tohle je kýžená odměna za to všechno. První velký kontrakt. Možná i poslední, víte to. Jenže je to léto 2020. Máte smůlu.