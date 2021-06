Golf pro Alinče. Hokejisté pomohli hráči po úrazu, dostane sto tisíc

Dohráno. Ve velkém vedru skončili bývalí a současní špičkoví hokejisté svůj golfový turnaj. Nejlépe zvládl bitvu s jamkami někdejší obránce a dnes pardubický asistent trenéra David Havíř. Ale největší potlesk si vysloužil Jan Alinč . Od Jiřího Vykoukala převzal šek na 100 tisíc korun, tleskali Filip Hronek , Václav Skuhravý , Tomáš Jelínek nebo Ondřej Pavelec .

Bývalý reprezentační útočník měl před dvěma lety nehodu při in-line hokeji. Po pádu zůstal připoutaný na invalidní vozík, vážně si poranil míchu. Teď s podporou své rodiny dorazil mezi kamarády, rozhlédl se po nich. Lehce se usmál a několikrát zopakoval: „Děkuju“. Peníze od partnerů a ze startovného zamíří na jeho konto. „Každý rok někomu pomůžeme, teď jsme vybrali Honzu. Hráli jsme ještě spolu, nastupovali jsme v jednom týmu třeba na olympiádě v Lillehameru. Honza byl navíc jedním z hráčů, kteří tenhle turnaj podporovali taky. Takže volba byla úplně jasná,“ vysvětloval Vykoukal, který akci organizuje.

Minulý rok to nešlo kvůli covidu, jinak se na jeho popud hokejisté každý rok sjedou do resortu na Kunětické hoře a vybrané peníze pak dostane někdo, kdo zápasí s následky po vážném úrazu. Teď se konal už osmý ročník. „Byl jsem moc rád, že Honzu vidím,“ přiznal Viktor Hübl. Herně si byli s Alinčem hodně podobní, mistři nahrávek, kteří čtou myšlenky hráčům kolem sebe. „To je pravda, měli jsme toho hodně společného, rád jsem si s ním zahrál. Když jsem byl mladý kluk, dali mě k němu, hodně jsem se toho od Honzy naučil,“ hned si vybavila současná litvínovská ikona.

Každý z účastníků dobře věděl, co se Alinčovi stalo. „Uvědomíte si, že stačí jedna blbá sekunda a taková věc se přihodí komukoliv. Najednou se svět obrátí vzhůru nohama a vy to nemáte šanci ovlivnit. Tahle akce vám zdraví nevrátí, ale aspoň malinko pomůže,“ říkal bývalý brankář Ondřej Pavelec.

„Každá koruna vždycky v takové chvíli pomůže, koupíte si nějaké pomůcky, zaplatíte si lázně. Musím poděkovat všem partnerům a hráčům, že dorazili. Bez nich by se nic takového nikdy nepovedlo,“ vypočítával Vykoukal. U Alinče se zastavovali jeho bývalí soupeři i spoluhráči. Pořád jste cítili, že je jedním z nich, parťák, kterého mají rádi.

Třeba Hübl si stále pamatuje na strašný den, když slyšel, že pro Alinče letí na stadion vrtulník, protože se nemůže hýbat: „Byl to strašný šok, když jsem se to dozvěděl. Měl jsem pak hroznou radost, že se mi za čas pak Honza ozval a viděli se, zase si popovídali. Mrzí mě, co se mu stalo. Hrozně rád ho vždycky vidím, Honza je výborný chlap.“

Jan Alinč po vážném zranění rehabilituje, bojuje. „Honzu hrozně obdivuju, jakou má sílu. My si to vůbec neumíme představit, jen víte, že to je každodenní boj. Ale nikomu z nás nepřísluší hodnotit, jaké to je. Všichni máme k Honzovi obrovský respekt,“ dodal Pavelec.

Vykoukal měl radost, že právě pro kamaráda se podařilo turnaj uspořádat: „Je to život, i takhle strašný věci se někdy stanou. Tenhle turnaj má právě za úkol, aby pomohl vždycky někomu, kdo přijde při sportu k nějakému vážnému zranění.“