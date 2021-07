Novotný končí kariéru: Ani Motor mě nepřemluvil. Vzpomíná na zlaté MS

Do hokejových kabin bude dál chodit, ovšem už jako hráčský agent. Útočník a vyhlášený pracant Jiří Novotný prostřednictvím deníku Sport oznamuje konec bohaté a úspěšné kariéry. „Vnitřně jsem byl rozhodnutý delší čas, teď je to oficiální,“ říká 37letý mistr světa z šampionátu v Německu 2010. Lákali ho mocně do Českých Budějovic, žádný další velký mistrák už nepřijde. „Leda krajský přebor za tým Martina Hanzala,“ usmívá se pro iSport Premium někdejší spolehlivý a oblíbený reprezentant.

Včera dopoledne se vydal do kanceláří Motoru, aby šéfům klubu oznámil svůj definitivní verdikt. Pak se Jiří Novotný vydal hodit oko na první trénink extraligového áčka na ledě. Cestou potkal Aleše Kotalíka, svého bývalého parťáka z Buffala. A i jemu sdělil své resumé. „Takže i moje těžkotonážní argumenty byly k ničemu, jo?“ zasmál se Kotalík. Aspoň si domluvili, že se v týdnu potkají a o všem si povykládají. „Kotel mi v počátcích mé kariéry hrozně pomohl. Perfektní kluk,“ líčil Novotný.

Kdy vám došlo, že s hokejem seknete?

„V hlavě mi to zrálo dlouho. Na konci sezony v Ambri jsem byl v podstatě rozhodnutý, pár lidí z mého nejbližšího okolí to vědělo, ale chtěl jsem si přece jen nechat určitou rezervu. Nechtěl jsem napodobit pár sportovců, kteří oznámili odchod ze scény a pak se vraceli. To není můj styl. Chtěl jsem si být definitivně jistý. Slíbil jsem klukům z vedení Motoru, že jim to oznámím jako prvním. A teď to říkám vám. Hokej na profesionální úrovni už hrát nebudu. Startuje nová životní etapa, stal se ze mě agent u Jirky Hamala v GMG Sport Management. Získal jsem licenci pro švýcarský trh, kde bych měl operovat. Už jsem začal a cítím, jak mě nová práce naplňuje.“

K tomu se ještě dostaneme. Neuvažoval jste o tom, že nejprve naskočíte někde na led a teprve podle aktuálních pocitů se rozhodnete, co dál?

„Hodně lidí z hokeje mě nabádalo i přemlouvalo, ať nekončím. Řada lidí, kteří v hokeji fakt něco dokázali. Říkali mi, ať to hlavně neuspěchám a důkladně si to promyslím. Ale já si nechal tři, čtyři měsíce na rozmyšlenou a to rozhodnutí ve mně uzrávalo víc a víc. Stále silněji jsem se klonil ke konci.“

Bude vám hokej chybět?

„Určitě. Ale pokud to čas dovolí, jsem domluvený s Martinem Hanzalem, že si občas zahraju kraj za jeho Samson. A to bude všechno. Znáte mě, já musel vždycky hodně trénovat, protože moje hra byla založená na výborné fyzické kondici. Nikdy jsem to nemohl odklouzat. Nebýt stoprocentně připravený a jít hrát extraligu, to bych si nevzal na triko. Nebylo to vůbec o nějaké lenosti nebo ztrátě chuti. Ale vstoupil do toho i faktor rodiny. Od devatenácti jsem byl pryč, potřebuju se věnovat dětem, vrátit jim čas, který jsem jim nemohl dát dřív. Malá mi roste před očima, bude jí šest let. Také rodičům a manželce se sluší poděkovat, kam jsem to dotáhl.“

Co vím, třeba Milan Gulaš, který se vrátil z Plzně, vás dost přesvědčoval, ať se stanete součástí obrody Motoru, že?