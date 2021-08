Skaut z NHL Havlůj: Progres u nás nevidím, Slováci jsou na tom líp

Česká osmnáctka vstupuje do Hlinka Gretzky Cupu • Jan Beneš/@narodnitym

Česká osmnáctka vstupuje do Hlinka Gretzky Cupu • Jan Beneš/@narodnitym

Čeští hokejisté do osmnácti let se radují z gólu na Hlinka Gretzky Cupu • facebook.com/@HlinkaGretzky

Česko do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu v zápase se Švýcarskem • ČTK / Zehl Igor

Česko do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu v zápase se Švýcarskem • ČTK / Zehl Igor

Česko do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu v zápase se Švýcarskem • ČTK / Zehl Igor

Česko do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu v zápase se Švýcarskem • ČTK / Zehl Igor

Česko do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu v zápase se Švýcarskem • ČTK / Zehl Igor

Česko do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu v zápase se Švýcarskem • ČTK / Zehl Igor

Šimon Slavíček z ČR (uprostřed) během Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let • ČTK / Zehl Igor

Roman Havlůj už 30 let pracuje pro Úřad centrálního skautingu • Michal Koštuřík (Sport)

Roman Havlůj už 30 let pracuje pro Úřad centrálního skautingu • Michal Koštuřík (Sport)

A, B, C. Jako v americké škole. Hodnocení talentů, kteří půjdou za rok na draft, dělá Roman Havlůj z Úřadu centrálního skautingu už třicátou sezonu. Zblízka tak vidí prudký sešup kvality a reputace českého hokeje. Neuchvátil ho ani ročník, na němž stojí výběr Jakuba Petra na vrcholícím Hlinka Gretzky Cupu. „Slováci jsou na tom teď líp,“ říká v rozhovoru pro Sport.

Vezme si notýsek, sedne v Břeclavi mezi skauty na tribunu a monitoruje nadané mladíky. Hodně z nich Roman Havlůj rok pořádně neviděl, covid nadělal paseku i v hokeji. Mezi Čechy mu určitě žádný extra talent neunikl, přední pozice draftu 2022 podle všeho zaberou teenageři odjinud. Na to už si za poslední sezony zvykl. „Žádný progres nevidím. Spíš je to čím dál horší,“ vypráví otevřeně bývalý hokejista a rozhodčí z kladenské líhně.

Jaký je tento český ročník?

„Průměr. Výborný je Kulich, dobře vypadá gólman (Jan Špunar). Je pohyblivý, velký, vykrývá úhly. To poznáte. Lidé se nasírají do trenéra Kuby Petra, že má v týmu kluka (Dominika). Ale každý vidí, že je tu právem. Asi čtyři hráči odcházejí do Ameriky, ti už jdou mimo mě. Nemám je ani hodnotit. Ostatním dáváme známky. Áčko je první kolo, béčko druhé a třetí. Céčko zbytek.“

Slováci aktuálně nabízí lepší kvalitu, co?

„To jsem neviděl dvacet let…Mají dva hráče na první kolo, Nemce a Slafkovského. Oba jsou výjimeční, byli se seniorským nároďákem na mistrovství světa. Mešár je nachystaný na druhé, třetí kolo. Výborný je gólman Eliáš. Pak jsou tam mladší Dvorský, Molnár. Taky výborní. Ti přijdou na řadu další rok.“

Čím to je, že se u sousedů tak urodilo?

„Nevím. (úsměv) Myslím, že je to náhoda. Vzpomeňte si na Gáboríka a spol. Občas se to prostě takhle sejde. Netroufl bych si říct, že jsou Slováci ve výchově dál.“

Je to s českým hokejem čím dál horší?

„Byl jsem na dovolené a koukal na draft.