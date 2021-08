Noc s legendou Jágrem. Při vyprávění svého příběhu bavil: Nic bych neměnil

Už jen při příchodu do sálu karlínského Fora se kladenské legendě dostalo obrovského potlesku. Na vypravěče Jágra museli fanoušci dlouho čekat. Kvůli covidu byla Noc s legendou dvakrát odložena. Po více jak roce se ale konečně dočkali. A trpělivost stála za to.

Pokud by snad do nedělního večera některý z fanoušků neznal moc zajímavostí o Jaromíru Jágrovi, věřte, že po zavítání na jedinečnou show, které se dočkali například Mike Tyson či Attila Végh, by jich s velkým nadšením věděl opravdu mnoho. Devětačtyřicetiletý matador během více jak tříhodinové akce udělal s pomocí komentátora České televize Roberta Záruby barvité ohlédnutí za nejdůležitějšími momenty v životě.

Pro začátek Noci s legendou se Jágr vrátil do dětství, životu na statku i ke svému narození. „Když jsem se narodil, vážil jsem pět kilo, což by měl být snad dodnes rekord v kladenské nemocnici,“ smál se. I když měl velmi blízko k tomu stát se farmářem jako otec, ale právě díky tátovi se tímto směrem nevydal, i když tvrdou práci na poli poznal velmi dobře. „Bylo v plánu otce, aby děti měly lepší život. Za komunistů si šlo dobře vydělat jen sportem nebo zpíváním“, řekl kladenský patriot. Zpěv podle svých slov nikdy pořádně neovládl, volba tedy byla jasná.

Za to, že se stal sportovcem a že to bylo Jágrovi vůbec umožněno, nezapomněl poděkovat rodičům, jimž je vděčný takřka za všechno. Jak je víc než zřejmé, u mladého Jaromíra zvítězil hokej, v ostatních sportech totiž nebyl moc dobrý. Při jednom basketbalovém turnaji na škole si Jágr dokonce vyslechl, že bude hrát jako náhradník. V karlínském sále přiznal, že tehdy ještě „soudružce učitelce“ řekl, že jako náhradník hrát určitě nebude. Dostal brutálně vynadáno a nakonec šel.

V hodně pozitivním duchu se neslo celé Jágrovo velké povídání. Jeho části se dělily jako hokejový zápas, tedy na třetiny, prodloužení a nakonec i nájezdy. Dvacetiminutovky, které ale rozhodně netrvaly tak krátký čas, byly věnované fenomenální kariéře v zámoří. Od draftování v roce 1990, léta v Pittsburghu po boku legend Maria Lemieuxe či Jiřího Hrdiny, střídání klubů, až po konec zámořské mise v Calgary.

Pauzy mezi třetinami vždy vyplnili vystoupením známí zpěváci Richard Krajčo a Peter Nagy . „Ríšo, rozjeď to. Je to tady nějaký mrtvý,“ vtipkoval Jágr při prvním příchodu českého muzikanta.

Celý večer byl nabitý přítomnými hosty, obzvláště při velkém vzpomínání na časy v NHL. Jako první k Jágrovi na pódium dorazili Martin Straka a Jiří Šlégr . Někdejší spoluhráči z reprezentace i ze zámoří, jejichž příchod rovněž doprovodil velký aplaus, mluvili především o společném angažmá v Pittsburghu i na trenéra Ivana Hlinku, který všechny tři hráče po vítězství na olympiádě v Naganu vedl i u Penguins.

Značnou pozornost na sebe upoutal i další host pozvaný na pódium. Lubomír „Čužák“ Rys, bývalý Jágrův manažer promluvil s humorem o společných 15 letech v NHL, dokonce i zazpíval píseň a přednesl básně o svém velkém kamarádovi. „Když byl Jarda smutný, byl v NHL průměrný. A když měl radost, byl nejlepší,“ prozradil bývalý hokejista.

V průběhu druhé třetiny přišla řeč i na téma kasino. Jágr přiznal, že rád navštěvoval Las Vegas, kdykoliv se tam konal nějaký velký zápas v boxu. Ve městě hazardu zažil i legendární souboj Mikea Tysona proti Evanderu Holyfieldovi, v němž první slavný boxer ukousl soupeři ucho. Víc než z Tysonova řádění ale byla česká hokejová hvězda v šoku z gangů, které si v té době ve Vegas zrovna vyřizovaly účty. Bál se, že ho tam zastřelí.

Hokejová legenda od pořadatelů z VDN Promo dostala překvapení v podobě video pozdravů od někdejších slavných spoluhráčů. Z Ameriky poslal vzkaz Ron Francis, bývalý vynikající útočník a současný generální manažer Seattlu. Jágr zmínil, že je velice rád, když má kamaráda šéfujícího novému klubu NHL. „Velká šance, že se můžu vrátit,“ chechtal se vítěz dvou Stanley Cupů. K zisku třetího byl velmi blízko v Bostonu po boku Zdena Cháry . Slovenský obr na dálku rovněž pozdravil a to v plynulé češtině. „Kdyby se Zdeno nenarodil, možná bych v NHL udělal 2000 bodů. On se na mě vždycky dokázal skvěle připravit. Na ledě jsem neměl nic, čím bych ho překvapil,“ řekl Jágr na adresu dlouholetého kapitána Bruins.

Nemohla chybět ani vzpomínka na angažmá v Omsku, kde se Jágr stal natolik populární, že po něm Rusové začali pojmenovávat děti. Cítil se tam jako král. V Rusku si rovněž našel cestu k pravoslavné víře, o níž také velmi často mluví. K tématu víry si do Karlína dokonce pozval Zbigniewa Czendlika, známého polského katolického kněže, který působí v Česku. Smekl před Jágrem a show na Noci s legendou byl ohromený. Řekl, že něco takového by v kostele určitě nezažil. Možná jen v případě, že by dal do kadidla marihuanu.

V nabitém programu se samozřejmě dostalo i na reprezentaci. Přišla řeč na premiéru ještě za Československo proti Calgary Flames či zlomený malíček na šampionátu ve Vídni 2005. V doplňujícím videu připomínající všechny úspěchy v českých barvách sice hlas řekl, že Jágr v dresu národního týmu odehrál poslední zápas v Praze roku 2015, dvojnásobný mistr světa ovšem hned s úsměvem dodal, že kariéru neukončil, ale jen přerušil. Olympijský šampion připomněl, že reprezentovat pro něj vždycky znamenalo víc než kariéra v NHL, za což hned sklidil velký potlesk.

Od Roberta Záruby dostal Jágr otázku, jak dlouho ještě bude hrát. Brzy padesátiletý útočník řekl, že nejhorší je, že hokeji nyní už nemůže dávat všechno, když musí přemýšlet i jako manažer a majitel klubu. Pokud by ale všechno dobře dopadlo, je podle svých slov schopný hrát do 55, možná do 60.

Na úplný závěr se „uskutečnily“ i nájezdy. Jágr při nich odpovídal na několik otázek od lidí z publika. Padl dotaz, jestli by cokoliv ze své kariéry a života chtěl změnit. Odpověď byla jasná. „Neměnil bych nic,“ prozradil hráč i majitel kladenských Rytířů v jedné osobě. Byl rovněž tázán, v jakém angažmá měl nejvíce přátel. Při odpovědi nebyl konkrétní, ale přiznal, že se ne vždy ke svým spoluhráčům choval tak, jak by si asi zasloužili.

„Byl jsem slušný, férový, ale ne vždy populární. Kdybych já jako trenér měl vést Jaromíra Jágra, nestrpěl bych ho ani jeden den,“ řekl Jágr s nekonečným úsměvem úplně na konci opravdu povedené Noci s legendou.