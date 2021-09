Siegl a další na ledě, Jágr chválil Šmicera: Neřekl bych, že je fotbalista

Na zimáku v Říčanech se na ledě sešla zajímavá partička. Do těla si zde dávali také bývalí vynikající fotbalisté, kteří vyměnili kopačky za hokejovou výstroj. Pavel Kuka v bráně, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Jiří Novotný, Horst Siegl, Tomáš Jun a další vepředu. Jak jim to šlo s pukem a jak u toho vypadali? Podívejte se v GALERII.

Hodně z těch, co se objevili na ledě, mají na svém kontě reprezentační starty i branky. Jenže v jiném sportu, ve vrcholné formě běhali po trávnících, nebruslili na ledě s hokejkou v ruce.

Před prosincovou akcí Winter Hockey Games, kterou pořádá Jaromír Jágr a kde se i fotbalové legendy objeví na ledě, všichni pilně trénují. A některým to jde slušně.

„Kluci podle všeho chodí třikrát týdně trénovat. Když jsem viděl Vláďu Šmicera hrát dva roky nazpět, musím říct, že udělal obrovské zlepšení. Člověk by ani neřekl, že jde o fotbalistu, opravdu se velmi zlepšil,“ chválil Jágr, který dění na ledě sledoval zhruba půl hodiny ze střídačky. Bavil se zde s nejlepším kanonýrem české fotbalové reprezentace Janem Kollerem.

Šmicer byl rád, že jej Jágr pochválil za zlepšení hokejových kvalit. Vše ale bral s nadhledem. „Před pár lety jsem s ním byl na Kladně na jednom večerním tréninku a působil jsem spíše jako sloup. My jsme ale za poslední rok a půl chodili s klukama hrát a asi je to znát,“ pousmál se bývalý hráč Slavie či Liverpoolu, který s anglickým klubem vyhrál Ligu mistrů i Pohár UEFA.

„Tenkrát jsme hráli proti čtyřem kladenským juniorům a vedle Jardy jsem hrál s Jirkou Tlustým a Ivanem Haškem. Říkal jsem si, proč nás tam vzal? Pak jsem to pochopil. Dávali si to s Jirkou sami a nás tam měli jako panáky, aby to bylo trošku vyrovnané,“ dodal.

Všichni si hokejovou přípravu užívali, po skončení tréninku, který řídil bývalý obránce hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd, se někteří s chutí napili oroseného točeného piva. Na ledě byli například Tomáš Jun, Horst Siegl, Jan Koller, Jiří Novotný, Martin Latka, Vladimír Šmicer, do branky se postavil vicemistr Evropy z roku 1996 Pavel Kuka.

„Neumím tak dobře bruslit, takže mě nevzali do pole. V brance sebou tak nějak plácám, mám svůj vlastní styl, který než soupeř přečte, tak to docela jde,“ pousmál se Kuka.

Bývalí fotbalisté se na utkání pod širým nebem se ve Špindlerově Mlýně, které se uskuteční za více jakdva měsíce, představí v jednom z doprovodných turnajů. „Všichni kluci se na to strašně těšíme. Bereme to jako velký svátek a těšíme se nejen na naše zápasy, ale na celý týdenní program. Už máme zajištěné ubytování a užijeme si to. Proto poctivě trénujeme a nechceme to podcenit. Chceme se ukázat v co nejlepším světle,“ řekl Šmicer novinářům.

„Jen si přeji, aby nám vyšlo počasí. To je jediné, co může zabránit tomu, aby to byl top zážitek. Navíc je to ve Špindlu, kde to znám. Mám tam chalupu a spoustu známých,“ uvedl osmačtyřicetiletý bývalý fotbalový reprezentant, který se podílel na medailích z mistrovství Evropy 1996 a 2004.