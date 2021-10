Lener končí na svazu. Měl se opřít do Krále kvůli StB. Odpověď? Sbal se

Slavomír Lener dostal vyhazov, pro Český hokej už nepracuje v žádné funkci. Důvodem nejsou výsledky, ale fakt, že sdělil Tomáši Královi svůj pohled na svazek prezidenta svazu s vojenskou kontrarozvědkou. Měl mu říct, že by jako někdejší agent StB měl odstoupit. Král ho poslal sepsat výpověď. Pro sport.cz konec na svazu potvrdil sám Lener: „Skončil jsem na svazu dohodou. Nepokračuju už v žádné funkci. To je všechno, co vám k tomu můžu říct.“

K roztržce mezi Lenerem a Králem mělo dojít 29. září. Tehdy rozhodoval výkonný výbor Českého hokeje o tom, zda podpoří prezidenta svazu ve funkci. Král tehdy sebevědomě prohlašoval, že pokud 5 členů z 10 řekne, ať skončí, udělá to. Přitom podle řádů by mělo jít o dvě třetiny, ne polovinu, tak moc si věřil. Devět členů výkonného výboru nakonec hlasovalo pro Krále. V tu chvíli mu měl Lener říct, že to je špatně a měl by skončit. Podle zdrojů iSport.cz měl takovou věc říct veřejně před členy výkonného výboru.

Jeden z členů výboru se pak do Lenera opřel, ať si moc nevyskakuje, že ho tam Král drží dost dlouho a měl by mu prokázat vděk. Prezident svazu zareagoval tak, že okamžitě Lenera poslal sepsat výpověď.

Server iSport.cz se pokoušel konfrontovat s touto kauzou tiskového mluvčího Zdeňka Zikmunda. Ten si vzal už 1. října hodinu na rozmyšlenou a následně odepsal: „Dobrý den, Slavomír Lener má s ČSLH uzavřenu platnou smlouvu.“

Na druhou stranu, termín „platná smlouva“ platí i pro stav, kdy jste ve výpovědi. Na doplňující dotaz už Zikmund reagoval podrážděněji: „Dobrý den, smlouva je platná, takže ji žádná ze stran nevypověděla. Dál se k tomu nebudeme vyjadřovat.“

Slavomír Lener na žádosti o rozhovor nereagoval. Člen výkonného výboru Bedřich Ščerban na dotaz, zda by mohl ze svého pohledu vysvětlit vyhazov Slavomíra Lenera, pouze opáčil: „Nemám k tomu žádné informace, nemohu se tedy vyjadřovat. To je spíš otázka na tiskového mluvčího Zdeňka Zikmunda.“

Výsledky ustál, odpor ne

Po dvou týdnech se ukázalo, že se věci mají trochu jinak, než se svaz snažil vylíčit. Žádná idylka, žádné, že Lener pokračuje na pozici manažera pro rozvoj ledního hokeje dál. „Nevím, odkud se k vám takové zprávy dostaly. Skončil jsem na svazu dohodou. Nepokračuju už v žádné funkci. To je všechno, co vám k tomu můžu říct. Dohodli jsme se, že důvody nebudeme uvádět,“ sdělil Lener serveru sport.cz.

Rétoriku už změnil i Zikmund: „Smlouva o spolupráci byla ukončena na základě vzájemné dohody. To je jediný komentář, který vám k tomu můžu poskytnout. Obě strany se dohodly, že žádný další komentář k tomu již poskytovat nebudou.“

Paradoxní je, že Slavomír Lener vždycky ustál všechny bouře, které se na jeho hlavu valily kvůli výsledkům. Jako šéftrenér Českého hokeje působil od roku 2010. Byl třeba proti rozšiřování juniorských soutěží, ale nikdy si neuměl dupnout, nedovedl prosadit názory, které by šly trochu proti proudu. Nakonec byl uklizen o pár pater níž, stal se z něj manažer pro rozvoj ledního hokeje. Celou dobu ho Tomáš Král ve funkci držel, nevadily mu výsledkové průšvihy. Lener nikdy nenesl zodpovědnost za výběry trenérů k mládežnickým výběrům nebo přešlapování českého hokeje ve výchově. Skončit má na svazu až kvůli názorům. „Veřejně Královi řekl, že kvůli StB měl skončit okamžitě,“ řekl zdroj iSport.cz.

Když se Lenera sport.cz zeptal, zda ho Král vyhodil kvůli jeho odporu k StB, jen odvětil: „Jestli na můj konec měla vliv kauza pana Krále? Nechám to na vás.“ Královi nakonec naznačili partneři českého hokeje, že by bylo dobré, ať skončí, i když mu věrný výkonný výbor dal razítko na pokračování ve funkci. Svůj odchod naplánoval na červen.