Desatero Sportu po roce tápání: jak se hokej (ne)poučil a jak z bídy ven? | iSport.cz

Zklamaný český gólman Lukáš Dostál poté, co udělal chybu a ve čtvrtfinále proti Švédsku pustil laciný gól • Blesk/Martin Sekanina

Čeští trenéři mužstva do 20 let Václav Varaďa a Patrik Eliáš během čtvrtfinálového utkání na MS juniorů proti Švédsku • Pavel Mazáč / Sport

Český reprezentační gólman do 20 let Lukáš Dostál během čtvrtfinále se Švédskem • Pavel Mazáč / Sport

Švédská radost po jedné z branek do české sítě ve čtvrtfinále juniorského MS • Pavel Mazáč / Sport

Přesně před rokem se konala velká konference, které se účastnili lidé z profesionálního i výkonnostního hokeje. Ideální scénář? Přelomová věc, chvíle, kdy se začne český hokej sunout vpřed. Nedopadlo to. Na akci sedl prach. Deník Sport ale při té příležitosti vydal deset bodů, kudy by se měla kdysi slavná značka ubírat . Teď nabízíme jejich revizi, co se v hnutí změnilo. Plus přidáváme úkoly pro rok 2020.

1. Reformovat mládežnické soutěže

- 24 týmů v juniorské extralize a 30 v dorostenecké je moc

- zúžit soutěže, aby vznikla větší konkurence

- musí připravovat hráče na dospělý hokej splnění? 10 %

Na první pohled se vlastně ledy hnuly. Nejvyšší soutěž juniorů už hraje devatenáct týmů, vedení Českého hokeje navíc nedávno zveřejnilo zprávu, že v roce 2022 bude mít liga čtrnáct týmů. Jenže! Všechno začalo příšerným paskvilem, ne koncepčním krokem. Když se blížil konec minulého ročníku, svaz škrtl pět celků z extraligy juniorů. Jen tak. Důvod? Nemáte akademii, sbohem. Neměla ji ani Olomouc, ale dostala výjimku. Postižené kluby daly svaz k soudu a právní spor se pořád táhne. Proto juniorská extraliga není juniorskou extraligou, ale pohárem DHL. Tohle divadlo bylo a je trapné.

Výkonný výbor hloupě dopustil, aby nejvyšší soutěž hrálo 24 týmů, překotně snížil jejich počet na 19 v rozjeté soutěži. Je správně, že extraliga bude mít čtrnáct celků, bude se do ní postupovat a padat z ní. Jenže zase je to opačný extrém. Až v roce 2022? Tohle musí přijít dřív! Opravdu je problém před sezonou nastavit jasná pravidla? Nejlepší zůstanou, zbytek se posune o patro níž. Konec. Český hokej musí mít kvalitní mládežnickou soutěž, bez ní se těžko pohne.

2. Rozloučit se s Lenerem a protekcí

- ať nastoupí noví lidé s jasnou vizí

- nastavit zodpovědnost, hlásit se k ní

- nalákat k práci persony typu Grosse, Vrbaty, Hořavy splnění? 35 %

Zase tak trochu česká cesta. Slavomír Lener po deseti letech skončil ve funkci šéftrenéra svazu a nahradil ho Filip Pešán. Na druhou stranu se všechno dělo v klasickém duchu, že vychválíme všechno, byť to dobré nebylo. Hokej by rád měl image sportu pro tvrdé chlapy. Jenže ti si říkají pravdu, tedy pojmenují příčiny, jasně dovedou vysypat, co se nepovedlo a kdo nese zodpovědnost.

Slavomír Lener hodně věcí zkusil, ale došel mu dech. I když jsou svazové poličky plné manuálů a knih, jak by se mělo s hráči pracovat, málokdo se jich roky striktně držel. To je chyba. Selhal. A s ním i další lidé zaměstnaní svazem. Slyšeli jste někde takový výstup? Neslyšeli. Z chyb se poučíte, jen když je dovedete pojmenovat. Za odměnu byl Lener po deseti letech přesunut do role manažera pro rozvoj ledního hokeje.

Co místo pseudofunkcí opravdu posílit tu nejzodpovědnější? Pešán by se měl naplno věnovat jen práci pro svaz, pracovat tak, jak si tvrdě vydřel svoji pozici a úspěch v Liberci. Je chyba, že dál zůstává na manažerské pozici v klubu. Ale hlavně by neměl být sám. S Miloslavem Hořavou třeba není úplně nejjednodušší pořízení. Na druhou stranu: kde je vůle, je cesta. Proč neřídí výchovu obránců v Česku? Zapojte další persony! Když ne? Pešánovi dojde dech. Dříve nebo později. Jako došel Lenerovi.

3. Netahat trenéry z klobouku

- reprezentační týmy potřebují koncepci

- trenér dvacítky si nebude odskakovat z klubu

- provázání trenérů mezi jednotlivými reprezentačními výběry splnění? 40 %

Svaz se poučil. Při minulé volbě reprezentačního trenéra létala jména ode zdi ke zdi. Praktik. Zkušený trenér. Mladý trenér. Až nakonec pozice zbyla na Miloše Říhu. Teď představil rok dopředu Pešána, byť Říha zuřil, protože nečekal, že jeho dvouletá smlouva bude opravdu jen dvouletá. Na druhou stranu v pořádku, je jasno dopředu. Jenom nebude mít Pešán těch funkcí znovu nějak moc od jara 2020?

Dál je to ale špatné. Velmi špatné. Prezident Českého hokeje jasně vyjádřil názor, že chce mít u dvacítky trenéra na plný úvazek. Vizi neprosadil, zůstal Václav Varaďa, trenér Třince. Nemůžete říct, že právě proto skončil tým ve čtvrtfinále a Švédsko ho přejelo jak zamrzlé jezero. Jenže je to dílek do skládanky, který vypadl. Pokud máte na lavičce experta na mládež,