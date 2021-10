Vybrali jsme českou stovku pro ZOH: komu neuteče a kdo vyhlíží zázrak?

Jak může vypadat širší česká nominace na ZOH? • FOTO: koláž iSport.cz Hokejový svátek se blíží. Vedení reprezentace odeslalo tzv. dlouhý seznam, tedy list hráčů, ze kterých se vybere konečná nominace 25 hokejistů pro únorové olympijské hry. „IIHF upozornila, že vzhledem k memorandu podepsanému s NHL/NHLPA je seznam důvěrný a požádala účastníky, aby ho nezveřejňovali,“ napsal mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. Redakce deníku Sport se proto rozhodla pro vybrání 100 hokejistů, kteří by v nominaci neměli chybět. Hned na startu je nutné říct, že tento seznam je neoficiální. Nicméně redakce Sportu se rozhodla vžít do role stavitelů národního celku a vybrat ty, kteří na čínskou misi vyrazí. „Zveřejněny budou až konečné nominace, na které mohou týmy zařadit 3 brankáře a 22 hráčů. Stane se tak po 10. lednu 2022, kdy vyprší termín tzv. opt-outu, ve kterém může NHL v případě nepříznivého vývoje epidemické situace přehodnotit stanovisko týkající se účasti hráčů na olympijských hrách,“ doplnil dále svaz. Do nominace redakce Sportu se vměstnalo 100 hráčů. 14 brankářů, 21 obránců a 65 útočníků. Rozřazeni byli do šesti skupin podle toho, jak moc je jejich účast v Pekingu reálná. Důležitá je zmínka, že ti, co v široké nominaci nefigurují, nemají šanci se na turnaj podívat, ač by hráli v dalších týdnech sebelíp. I proto je v listu o něco více obránců, protože s obsazením tohoto postu mají reprezentační trenéři dlouhodobé problémy a kdokoliv z nich může vyletět. A i proto jsou v listu mladíčci z AHL jako Jakub Lauko, nebo Filip Král, kteří mohou mile překvapit. Byla by pak škoda nemít možnost na ně ukázat. Hokejová reprezentace představila dresy pro olympijské hry v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport), Český hokej

Jsou nominováni (3) Útočníci (3) David Pastrňák (Boston/NHL) Jakub Voráček (Columbus/NHL) Ondřej Palát (Tampa/NHL) Tady je hotovo. Každá ze zemí, která se zúčastní zimních olympijských her, musela už s předstihem oznámit trojici nominovaných. Český trenérský tým nepřekvapil, nebyl k tomu důvod. Trio forvardů v čele s esem z Bostonu Davidem Pastrňákem mělo nominaci jasnou dopředu. Jen zraněn je mohlo o čínskou misi připravit. Pro Paláta s Voráčkem půjde o druhou zkušenost s turnajem pod pěti kruhy, oba se představili v roce 2014 v Soči. Pasta si v Pekingu odbije premiéru.

Neuteče jim to (10) Brankáři (1) Petr Mrázek (Toronto/NHL) Obránci (4) Filip Hronek (Detroit/NHL) Jan Rutta (Tampa/NHL) Radko Gudas (Florida/NHL) Radim Šimek (San Jose/NHL) Útočníci (5) Tomáš Hertl (San Jose/NHL) David Krejčí (Olomouc) Martin Nečas (Carolina/NHL) Dominik Kubalík (Chicago/NHL) Radek Faksa (Dallas/NHL) O tahle jména se mančaft bude opírat. Především v obranných řadách nemá generální manažer Petr Nedvěd a hlavní trenér Filip Pešán velký výběr. To je bolest, která celý tuzemský hokej provází několik posledních let. Stabilní čtveřice zadáků z NHL má proto nominaci takřka jistou. Stejně tak pětice útočníků. Tu doplňuje David Krejčí, jenž září v dresu Olomouce a sám přislíbil, že když dostane pozvánku, reprezentoval by.

Slušná šance (9) Brankáři (2) Vítek Vaněček (Washington/NHL) Pavel Francouz (Colorado/NHL) Obránci (1) Michal Kempný (Washington/NHL) Útočníci (6) Pavel Zacha (NJ Devils/NHL) Filip Zadina (Detroit/NHL) Filip Chytil (NY Rangers/NHL) Ondřej Kaše (Toronto/NHL) David Kämpf (Toronto/NHL) Tomáš Nosek (Boston/NHL) Nejzajímavější jména téhle partičky? Brankáři a forvardi. O triu gólmanů, kteří do Číny zamíří, se už nyní živě spekuluje. Petr Mrázek i Pavel Francouz mají zdravotní problémy. I proto se do popředí dostává Vítek Vaněček, jenž si vychytal místo v Capitals. A nebuďte překvapení, když v závěrečné nominaci naleznete jména jako Kämpf, nebo Nosek. Tihle dříči schopní se na ledě pro tým kompletně vydat své místo rozhodně dostanou.

Na hraně (14) Brankáři (3) David Rittich (Nashville/NHL) Šimon Hrubec (Omsk/KHL) Roman Will (Čeljabinsk/KHL) Obránci (5) Andrej Šustr (Tampa/NHL) David Sklenička (Jokerit/KHL) Michal Moravčík (Sparta) Lukáš Klok (Nižněkamsk/KHL) Libor Hájek (NY Rangers/NHL) Útočníci (6) Dmitrij Jaškin (Arizona/NHL) Radim Zohorna (Pittsburgh/NHL) Dominik Simon (Pittsburgh/NHL) Jan Kovář (Zug/NL) Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL) Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL) Tady bude záležet, zda se téhle partě povede start ročníku. V hledáčku trenérů jsou rozhodně. Pozor na dvojici Hyka, Sedlák. Duo z Čeljabinsku patří k absolutní špičce v KHL. Oba se při příznivé konstelaci o letenku rozhodně mohou ucházet, i díky předchozí zkušenosti z NHL. Z téhle skupinky bude klíčové trefit ty správné tváře. Záleží, do jaké míry Filip Pešán vezme v potaz poslední MS. Tam třeba Kovář, nebo Hájek nepřesvědčili.

Překvapení (15) Brankáři (2) Dan Vladař (Calgary/NHL) Patrik Bartošák (Chabrovsk/KHL) Obránci (5) Jakub Galvas (Rockford/AHL) Jakub Zbořil (Boston/NHL) Filip Král (Toronto/AHL) Jakub Jeřábek (Spartak/KHL) David Musil (Třinec) Útočníci (8) Matěj Stránský (Davos/Švýcarsko) Jakub Vrána (Detroit/NHL) Martin Kaut (Colorado/AHL) Jakub Lauko (Providence/AHL) Milan Gulaš (Motor Č. Budějovice) Michael Špaček (Frölunda/Švédsko) Michael Frolík (Lausanne/Švýcarsko) Lukáš Jašek (Lahti/Finsko) Filip Král, Jakub Lauko, Martin Kaut a Jakub Galvas. 4 mladíci z farem by v široké nominaci neměli chybět. Proč? V dalších týdnech se mohou prokousat do NHL. Nikdy nevíte. A pokud by se tak stalo a oni by začali šlapat, mohou nahradit kohokoliv z vyšších šarží. Ochudit se o tuhle možnost by byla chyba. Na druhé straně jsou zase z hlediska věku Milan Gulaš a Michael Frolík. Z hlediska zkušeností nad ně není. Od obou navíc víte, co dostanete.

Zázrak (49) Brankáři (6) Karel Vejmelka (Arizona/NHL) Dominik Hrachovina (Motor) Dominik Frodl (Pardubice) Miroslav Svoboda (Plzeň) Marek Mazanec (Třinec) Petr Kváča (Liberec) Obránci (16) Roman Polák (Vítkovice) Ladislav Šmíd (Liberec) Tomáš Kundrátek (Třinec) Pavel Pýcha (Mladá Boleslav) Adam Polášek (Sparta) David Němeček (Sparta) David Jiříček (Plzeň) Jan Košťálek (Pardubice) Libor Šulák (Vladivostok/KHL) Jakub Krejčík (Minsk/KHL) Michal Jordán (Chabarovsk/KHL) Ronald Knot (Nižněkamsk/KHL) Vojtěch Mozík (Vladivostok/KHL) Filip Pyrochta (SaiPa/Liiga) Petr Zámorský (Örebrö/SHL) Libor Zábranský (Jukurit/Liiga) Útočníci (27) Michal Řepík (Sparta) Roman Horák (Sparta) Filip Chlapík (Sparta) Vladimír Sobotka (Sparta) David Kaše (Sparta) Petr Holík (Kometa) Michal Birner (Liberec) Tomáš Filippi (Liberec) Martin Růžička (Třinec) Petr Vrána (Třinec) Andrej Nestrašil (Třinec) Adam Musil (Pardubice) David Cienciala (Pardubice) Matěj Blümel (Pardubice) David Šťastný (Mladá Boleslav) Jakub Flek (Karlovy Vary) Lukáš Rousek (Rochester/AHL) Jiří Sekáč (Lausanne/NL) Roman Červenka (Rapperswill/NL) David Tomášek (Chabarovsk/KHL) Lukáš Radil (Riga/KHL) Radan Lenc (Chabarovsk/KHL) Šimon Stránský (Jukurit/Liiga) Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Liiga) Tomáš Zohorna (Oskarshamn/SHL) Hynek Zohorna (Oskarshamn/SHL) Robin Hanzl (Timra/SHL) Pokud by se v závěrečné nominaci objevil jeden z těchto 49 mužů, v jejich následných vyjádřeních lze čekat slova jako „nečekal jsem to, je to opravdu šok". Drtivá většina vybraných je z extraligy a ruku na srdce, s těmito hráči se, kromě Davida Krejčího, nepočítá. Obrat by nastal, pokud by se NHL rozhodla turnaje neúčastnit. V tu chvíli jejich akcie vzrostou. Jinak ale pro jejich volby hovoří spíše zranění konkurentů.