Čtyřstovkař Hübl a další. NEJ střelce české historie okomentoval Ručinský

Extraliga tleská Viktoru Hüblovi za jeho úctyhodný počin – překonání mety 400 ligových gólů. V nejvyšší domácí soutěži se to před ním povedlo jen Milanu Novému (470), Vladimíru Růžičkovi (428), Viktoru Ujčíkovi (410) a Josefu Černému (408). Na jakou pozici mezi ofenzivními ikonami to litvínovskému veteránovi stačí, spočítáme-li všechny trefy v uznávaných ligách? Horní polovina třetí desítky, prosím pěkně. Deník Sport sestavil žebříček, jemuž (jak jinak) vévodí král JJ68, ovšem další pořadí je pozoruhodné. Palebné schopnosti osazenstva TOP 10 komentuje olympijský šampion a 19. v pořadí Martin Ručinský.

24. Viktor Hübl - 400 gólů (1998-) extraliga: 400 1 gól: 274x

2 góly: 51x

3 góly: 8x

vítězné góly: 93

góly v přesilovce: 136

góly v oslabení: 19

góly v prodloužení: 10

vítězné nájezdy: 14

góly do prázdné brány: 19

góly při hře bez brankáře: 4 MARTIN RUČINSKÝ: „Vanta měl obvykle po ruce Frantu Lukeše, s nímž si neskutečně vyhověl. Ale když byl Luky zraněný, dostal jsem se na jeho místo já a moc jsem si to pochvaloval. Neřeknu asi nic nového, Vanta neuvěřitelným způsobem čte a vnímá hru. Kolikrát jsem si říkal, jak to dělá, že mě najde v místě, kam se nedívá, a stejně mi to tam pošle… Vidí situace dopředu, vysokou kvalitu si drží neustále, přes dvacet let. Nesmírně mě těší, že jsem si s ním mohl zahrát. Rozuměli jsme si na ledě i mimo něj.“

10. Petr Sýkora - 493 gólů (1996-2019) NHL: 2

extraliga: 385

švýcarská liga: 106 MARTIN RUČINSKÝ: „Petra jsem potkával při zápasech extraligy, dobře si ho pamatuju, protože v Pardubicích kraloval. Pokud jste mu dali jen trochu prostoru, měli jste namále. Sázel nevídané pecky od modré z voleje při přesilovce, když to nakopl, parádní rychlostí trhal obrany a skóroval z brejků. Další kluk s jasným potenciálem na NHL. Vážně se divím, že mu to nevyšlo. Zkusil to dvakrát, vrátil se, možná měl smůlu na danou dobu.“

9. Petr Ton - 503 gólů (1992-2016) čs. liga, extraliga: 392

finská liga: 111 MARTIN RUČINSKÝ: „S Toňákem jsem měl tu čest potkat se ve Spartě. V mých očích unikátní hokejista, dodneška nechápu, že nikdy nehrál NHL. Když jsem ho viděl, co umí, kroutil jsem hlavou, že hraje v Evropě, a ne v zámoří. Měl všechno. Rychlý, silný a nesmírně produktivní. Pálilo mu to doma, ve Finsku. Neodvažuju se říci, proč neokusil NHL. Vím jen, že tam by jeho schopnosti rozhodně platily. Škoda.“

8. Petr Nedvěd - 506 gólů (1990-2014) NHL: 310

Stanley Cup: 19

extraliga: 177 MARTIN RUČINSKÝ: „Méďa je hodně podobný Džegrovi, u něj si také nevybavuju, že by někdy vystřelil gólfákem. Zato ten jeho švih? Naprostá klasa, neuvěřitelná rána svoji rychlostí i přesností. Ránu zápěstím měl parádní už v dorostu, kdy k nám do Litvínova přišel z Liberce. Už tenkrát jsem zíral. Každý, kdo s ním nebo proti němu hrál, valil oči, jakou bombu umí z levé ruky vysolit. Ne náhodou se o něj praly dva národní týmy.“

7. Milan Nový - 519 gólů (1968-89) NHL: 18

čs. liga: 470

švýcarská liga: 31 MARTIN RUČINSKÝ: „Další z velkých hokejových mistrů generace, kterou ta moje tolik nepamatuje, zato moc dobře vím, že pro celý náš hokej a jeho fanoušky byla klíčová, měla velký přesah mimo zimní stadiony. Pan Milan Nový nastřílel 470 ligových gólů, k tomu přidal hodně přes sto branek v reprezentaci, co k tomu říkat víc? Dostal se i do NHL. Velmi pohotový střelec. Neuvěřitelná kariéra. Nezbývá než smeknout.“

6. Vladimír Růžička - 526 gólů (1979-2000) NHL: 82

Stanley Cup: 4

čs. liga, extraliga: 428

švýcarská liga: 12 MARTIN RUČINSKÝ: „Růža, můj kamarád od dětství z baráku odvedle. Měl obrovský vliv na moji hokejovou kariéru, v osmnácti si mě vytáhl k sobě do litvínovského útoku, pro mě naprosto zásadní chvíle. V Litvínově to byl náš velký idol, baštili jsme jeho rány gólfákem, to byly prdy… Měl výborné ruce, uměl zakončit jakkoli a odevšad. Neuvěřitelný hokejista, o čemž svědčí nejen počet přesných zásahů.“

5. Jiří Lála - 531 gólů (1976-2002) čs. liga: 297

německá liga: 234 MARTIN RUČINSKÝ: „Výborný útočník z osmdesátých let, kdo by si nepamatoval jeho ikonický gól do prázdné na mistrovství světa v Praze 1985, po kterém jsme se stali šampiony. Pro nás kluky, kteří jsme hltali hokej, velký okamžik. Tehdy jsem nechápal, že může od červené trefit bránu střelou vzduchem, z takové dálky… Vynikající bruslař, parádní střelec. Ve Frankfurtu se potkal s Albym Reichlem, kde neskutečně váleli. Co jiní nasbírali v bodech, oni měli v gólech.“

4. Milan Hejduk - 537 gólů (1993-2013) NHL: 375

Stanley Cup: 34

extraliga: 128 MARTIN RUČINSKÝ: „Poprvé jsme se potkali v Naganu, vůbec jsme se neznali, ale už na tréninku mě upoutal neskutečným talentem, pak jsme si spolu zahráli v lajně na olympiádě v Turíně 2006. Milan měl neuvěřitelný čuch na góly, vždy byl ve správnou chvíli na správném místě. Byl zrozený do koncovky, zároveň měl velmi vysokou herní inteligenci. Věděl přesně, kde a kdy puk bude. Když k tomu přidáte jeho šikovné měkké ruce, máte pohromadě všechny vlastnosti ideálního kanonýra. Góly uměl dát na všechny způsoby.“

3. Robert Reichel - 568 gólů (1987-2010) NHL: 252

Stanley Cup: 8

čs. liga, extraliga: 241

německá liga: 67 MARTIN RUČINSKÝ: „Alby je moje krev a spřízněná duše. Hráli jsme spolu od žáků. Pak se naše cesty rozešly, protože on byl někde jinde, daleko přede mnou, v šestnácti šel do áčka a brzy i do NHL. Výjimečný střelec od dětských let, tehdy dával góly i od červené, brankáři se jeho střely báli a uhýbali. Tehdy hrával s ruskými hokejkami vostočkami, těžkými jako když uříznete smrk. Ale jemu vyhovovaly. To samé mezi chlapy, měl divnou lopatu, skoro golfovou hůl. Neskutečný střelec. Kam se podíval, tam to dal. Švihem, příklepem…“

2. Václav Nedomanský - 632 gólů (1963-83) NHL: 122

Stanley Cup: 3

WHA: 138

čs. liga: 369 MARTIN RUČINSKÝ: „Pana Nedomanského jsem neměl možnost pořádně vidět v akci, v jeho nejlepších časech jsem byl ještě malý kluk. Vybavuju si ho na ledě jen matně. Ale dost mi o jeho ohromných schopnostech vyprávěl táta, nesmírně ho chválil a uznával. Pan hokejista, mraky gólů dával v naší lize, v reprezentaci a dokázal se prosadit i v NHL, kam se dostal až po třicítce. Čísla mluví za vše, téměř gól na zápas. Klobouk dolů.“

1. Jaromír Jágr - 1040 gólů (1988-) NHL: 766

Stanley Cup: 78

čs. liga, extraliga: 103

ruská liga, KHL: 93 MARTIN RUČINSKÝ: „Nepamatuju si, že by Džegr někdy vystřelil golfem. Většinu gólů dal švihem, ránu zápěstím měl a pořád má ukázkovou. Na střelu nikdy nepotřeboval moc času, to byla jeho veliká deviza. Dostal puk na hůl a prostě to tam fláknul, anebo si pomohl parádním blafákem. Zakládal si na trénování s těžkými puky, s nimiž piloval koncovku. Věřil tomu, byl to jeho chléb a sůl.“

Pořadí od 11. do 30. místa 11. Jaroslav BEDNÁŘ - 476 gólů

(1994-2018)

NHL: 10

extraliga: 305

ruská liga, KHL: 40

finská liga: 69

švýcarská liga: 52 12. Patrik ELIÁŠ - 475 gólů

(1992-2016)

NHL: 408

Stanley Cup: 45

extraliga: 17

ruská liga: 5 13. Martin STRAKA - 461 gólů

(1990-2014)

NHL: 257

Stanley Cup: 26

čs. liga, extraliga: 178 14. Petr KLÍMA - 455 gólů

(1981-2003)

NHL: 313

Stanley Cup: 28

čs. liga, extraliga: 107

německá liga: 7 14. Viktor UJČÍK - 455 gólů

(1990-2013)

čs. liga, extraliga: 410

finská liga: 45 16. Vincent LUKÁČ - 447 gólů

(1971-1987)

čs. liga 392

německá liga 55 17. Jaroslav POUZAR - 430 gólů

(1970-92)

NHL: 34

Stanley Cup: 6

čs. liga: 276

německá liga: 114 18. Tomáš VLASÁK - 429 gólů

(1993-2015)

NHL: 1

extraliga: 299

ruská liga: 33

švédská liga: 12

finská liga: 63

švýcarská liga: 21 19. Petr SÝKORA - 416 gólů

(1992-2013)

NHL: 323

Stanley Cup: 34

čs. liga, extraliga: 27

ruská liga, KHL: 29

švýcarská liga: 3 19. Martin RUČINSKÝ - 416 gólů

(1988-2015)

NHL: 241

Stanley Cup: 9

čs. liga, extraliga: 166 21. Jiří DOPITA - 415 gólů

(1987-2011)

NHL: 12

čs. liga, extraliga: 338

německá liga: 65 22. Vladimír MARTINEC - 411 gólů

(1968-85)

čs. liga: 343

německá liga: 68 23. Josef ČERNÝ - 408 gólů

(1957-78)

čs. liga: 408 25. Jan ČALOUN - 397 gólů

(1990-2009)

NHL: 8

čs. liga, extraliga: 221

finská liga: 168 26. Ivan HLINKA - 392 gólů

(1966-87)

NHL: 42

Stanley Cup: 3

čs. liga: 347 27. Ladislav LUBINA - 390 gólů

(1984-2006)

čs. liga, extraliga: 327

německá liga: 62

finská liga: 1 28. Martin PROCHÁZKA - 381 gólů

(1989-2010)

NHL: 2

čs. liga, extraliga: 341

ruská liga: 20

švédská liga: 18 29. Robert HOLÍK - 378 gólů

(1987-2009)

NHL: 326

Stanley Cup: 20

čs. liga: 32 30. Pavel PATERA - 369 gólů

(1990-2015)

NHL: 2

čs. liga, extraliga: 295

ruská liga: 38

švédská liga: 34