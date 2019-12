Barcelona v novém. Luxus, jen bunda stojí 70 tisíc! Jak se vám líbí?

To, že sportovci a tými spolupracují s oděvními značkami není žádným tajemstvím. Ne jinak tomu je také v případě FC Barcelona. Kdo však čeká propojení se známými sportovními firmami jako je Nike nebo adidas, ten se plete. Katalánský velkoklub nechal už podruhé zhotovit kolekci oblečení pro své hráče u amerického módního návrháře Thoma Browneho.

Souprava je pro Barcelonu v netypické hnědo-šedé kombinaci. Skládá se z takzvaných chinos - bavlněných kalhot s kapsami, které jsou inspirovány uniformami americké armády z období španělsko-americké války. Jednu z nohavic designéři ozvláštnili horizontálními pruhy typickými pro jejich modely. Dále je součástí obleku šedá kašmírová vesta, košile oxfordského typu a baseballová bunda s bílými koženými rukávy. Tento model pak doplňují ještě klasické černé polobotky.

Jednotlivé kousky oblečení zatím ještě nejsou ve volném prodeji. Na webových stránkách značky Thom Browne se však již objevily jejich ceny. Například šedá baseballová bunda stojí 2740 euro, což je v přepočtu okolo 70 tisíc korun. Kalhoty byly naceněné na 910 euro, tedy zhruba na 23 tisíc.

Své nové stejnokroje hráči Barcelony poprvé ukázali při své víkendové cestě do Madridu, kde je čekalo utkání proti Atléticu. Uniformy od Thoma Browneho jim nakonec přinesly štěstí a Katalánci se radovali z vítězství 1-0.

Podívejte se do naší galerie na to, jak vypadá nové týmové oblečení Barcelony mimo hřiště. Co na něj říkáte?