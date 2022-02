Haška kritizují v Rusku: Je to nacista. Bral miliony, když padaly jiné bomby

Ukrajinská vlajka na stadionu LA Galaxy před utkáním s fotbalisty New York City • Reuters

Dominik Hašek je v Rusku momentálně asi nejkritizovanějším Čechem. Vyjádření bývalého vynikajícího brankáře, že by vedení NHL mělo v reakci na invazi Ruska na Ukrajinu ukončit smlouvy se všemi ruskými hokejisty, vyvolalo v Rusku vlnu nevole. Sovětskij sport označil olympijského šampiona z Nagana za „obyčejného nacistu". Haška kritizoval například i mistr světa a dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov.

Sedmapadesátiletý Hašek vyjádřil svůj názor na twitteru v reakci na prohlášení hvězdy Washingtonu Alexandra Ovečkina , který patří mezi velké podporovatele ruského prezidenta Vladimira Putina . V rozhovoru se zámořskými novináři Ovečkin uvedl, že je proti jakékoliv válce, Putina ale nekritizoval.

„Co? Není to jen alibista, ale i lhář! Každý dospělý člověk v Evropě dobře ví, že Putin je šílený zabiják a Rusko vede válku proti svobodné zemi a jejím lidem. NHL musí okamžitě přerušit smlouvy všem ruským hráčům. Každý sportovec reprezentuje nejen sebe a svůj klub, ale i svou zemi a její hodnoty a činy,“ uvedl Hašek s tím, že pokud to kanadsko-americká soutěž neudělá, bude nepřímo zodpovídat za mrtvé na Ukrajině.

Sparta - Olomouc: Oba fanouškovské tábory vyjádřily solidaritu s Ukrajinou

Kritická slova dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru se podle očekávání v Rusku setkala s velkou nevolí. „Velký Dominátor se svými výzvami proměnil v obyčejného nacistu. Za současnou situaci na Ukrajině mohou v jeho očích zřejmě i naši kluci, kteří řadu let hrají severoamerickou ligu. Ale je velmi těžké najít jinou vinu, kromě toho, že jsou to Rusové,“ uvedl Sovětskij Sport a poukázal na fakt, že i mezi ruskými hokejisty panují odlišné názory na politiku. Zatímco Ovečkin je obdivovatelem Putina, další útočník Artěmij Panarin je velkým kritikem ruského prezidenta.

Podle ruského listu nikdo z hokejistů nepodporuje nic z toho, co se na Ukrajině děje a všichni chtějí mír. „Lidé jako Hašek se je ale snaží vymazat z normálního života jen proto, že patří k určitému národu,“ uvedl Sovětskij Sport a připojil, že ruský (sovětský) národ zachránil Haškovy předky před nacistickým Německem a i díky milionům padlých ruských vojáků mohl český brankář hrát v klidu hokej.

Haška kritizoval i bývalý reprezentační útočník Koževnikov, který zmínil, že když byla v roce 1999 bombardovaná bývalá Jugoslávie, Hašek působil v NHL. Do akce NATO se tehdy zapojily i Spojené státy americké. „Kdyby tehdy šel za vedením Buffala a řekl, že odmítá hrát za americký klub kvůli bombardování NATO, pak by dnes bral svá slova vážně. Ale to se nestalo. Zatímco bomby létaly na Bělehrad, Čech si vydělával miliony,“ uvedl Koževnikov pro allhockey.ru.