Hašek: Je válka, nehrajme si na hodný kluky! Ovečkinovi by zmrazil majetek

Jeho tweety ohledně Ovečkina, dlouholetého podporovatele ruského prezidenta Vladimira Putina, vyvolaly bouřlivé reakce. „Ale tam nebylo nic drsného. Jen popis reality,“ říká jeden z nejlepších brankářů v historii v rozhovoru pro Sport. Navíc vystudovaný učitel dějepisu a přemýšlivý muž, který se aktivně angažuje ve společenském dění.

Co s vámi válka na Ukrajině dělá?

„Asi jako většina lidí jsem překvapený, šokovaný. Všichni jsme viděli, že si Rusko dělá choutky na určité části Ukrajiny, ale nenapadlo mě, že Putin zaútočí na celou zemi, na Kyjev i vládu.“

Náznaky v minulosti už tam byly.

„To ano. Hodně bouřlivé to bylo už kvůli Doněcké a Luhanské republice. V tom vidím velkou podobnost se Sudety u nás před válkou. Ale to, co Putin rozpoutal teď, předčilo veškerá moje očekávání.“

Je to pro vás citlivější i kvůli tomu, že jste vystudoval historii?

„Možná mi to pomáhá v tom, že více chápu historické souvislosti. Navíc jsem rok chytal za Spartak Moskva, takže člověk líp pozná i ruskou mentalitu. Ale spíš mě to zajímá jako občana, Evropana. A člověka, který má zkušenosti s tím, že do pětadvaceti let žil v Československu, kde mělo Rusko velký vliv. Nemohli jsme spoustu věcí říct, natož udělat. Takže my Češi jsme k tomu citlivější.“

Souvisí to i s vašimi politickými ambicemi? Nevyloučil jste prezidentskou kandidaturu.

„Vůbec ne. Už jsem kolikrát řekl, že se v nejbližších dvou letech nechci zúčastnit žádných politických voleb. Souvisí to s tím, co cítím. Díky tomu, že jsem známá osoba, tak moje názory jsou víc vidět a mám velmi pravděpodobně v tomhle větší vliv… Proto chci, aby to bylo slyšet.“

Proto ten silný tweet o Ovečkinkovi?

„Je důležité říct, že to nebyl žádný drsný tweet.“

Někomu se to mohlo zdát.

„Ne. Tam není nic drsného! To je realita, ve které žijeme. Alexe (Ovečkina) neznám osobně, ale má u mě velký obdiv za to, co předvádí na ledě. Jenže musíme si uvědomit, že jsme ve válce. Nejsme to přímo my, ale válčí se za hranicemi Slovenska, což bývalo i naše společné území. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že pokud Putin získá Ukrajinu, že se s tím spokojí. Pak jsou na řadě další státy. Polsko, Slovensko, Litva… I naše republika. Tohle všichni víme. Takže můj tweet byla realita. Jsme prostě ve válce a je třeba se chovat realisticky a správně. Nemůžeme dělat polovičaté věci a ústupky. To nikam nevede.“

Proto tak silné odsouzení Ovečkinova rezervovaného postoje?

„Jenom jsem nabídl reálný pohled, za kterým si stojím. Není to žádná nenávist vůči někomu. Naopak jako bývalý sportovec mám k lidem ze sportu slabost. Ale tohle není žádná legrace. Podívejte se, co se děje na Ukrajině… V těch tweetech jsem hledal výstižná slova. Není v nich nic drsného nebo špatného.“

Víte o tom, že Ovečkin má na svém profilu na Instagramu stále společnou fotku s Putinem?

„Ano. Ale spíš mě dorazilo, když řekl, že ho nezajímá politika. Tohle když někdo řekne, tak… (kroutí hlavou) Přeci každý už v deseti letech ví, co znamená válka, v patnácti se učíme, co je to útočná válka. Takže ať se šestatřicetiletý člověk jako on neschovává a nelže! Že bude říkat, že neví, co je to politika… Že ho to nezajímá. To je lež! Zajímá ho to moc dobře. Předtím politiku komentoval, přátelil se s Putinem. A najednou nic? Proto jsem použil slova jako alibista nebo srab. Nevěřím mu ani slovo! Má to i širší souvislosti. Měl jsem čas nad tím dva tři dny přemýšlet…“

A co k tomu ještě chcete dodat?

„My tady zmrazujeme majetek Rusů, kteří nejvíce podporují Putina. Ale řekněme si úplně otevřeně, že Alex mezi ně taky patří! Když není mezi třemi největšími propagátory ruského prezidenta, tak mezi TOP 10 určitě ano. Jsou to lidi, kteří ho nejenom podporují, ale propagují ve světě. Je spousta bohatších lidí než on, ale právě Alex mu jako sportovec se svým dosahem dělá největší reklamu. Možná o devadesát procent větší než kdokoliv jiný… Takže otevřeně říkám, že Alex měl být jeden z prvních, komu měl být ten majetek zmražený!“

Opravdu?

„Jsme ve válce, tohle by si všichni měli uvědomit! On je jedním z největších jeho propagátorů. Když se řekne Ovečkin, znají ho všichni. Nejenom v Evropě, ale v zámoří. Neříkám, že bychom mu měli něco brát. Ale měl být jedním z těch, komu měl být majetek okamžitě zmrazený, když začala válka. Zase se vrátím na začátek. To není nic osobního. Ale je to realita. Jsme ve válce a podle toho se musíme řídit. Alex byl jeden z největších zastánců Putina.“

Proto tvrdíte i to, že by v NHL měly být zastaveny kontrakty všech ruských hráčů?

„Ano, přesněji řečeno pozastaveny. Vím, že z právního hlediska je to hodně složité. Ale vedení ligy by mělo spolupracovat s kanadskou a americkou vládou a v době, kdy ruská armáda dennodenně útočí na svrchovaný demokratický stát, by měly být kompletně všem ruským hráčům kontrakty pozastaveny. Měli by najít nějaké řešení.“

Není to nefér vůči těm Rusům, kteří s Putinem nesouhlasí?

„Ano, je to smutný a je mi to líto vůči nim. Ale ještě jednou opakuju: Jsme ve válce! A přestaňme si hrát na hodné kluky. Ano, vím, že i útočník Panarin se vyjádřil kriticky k Putinovi, ale pořád je to občan ruské země. A její armáda útočí na nezávislý svrchovaný stát a každý den tam zabíjí desítky nebo spíše stovky lidí. Pozastavme kontrakty v tuto chvíli všem! Protože oni nereprezentují pouze sebe nebo svůj klub, ale i svoji zemi. Její hodnoty a činy. To je fakt. To jim nikdo neodpáře. Je mi jich mnohých líto, ale i tak jsem přesvědčený, že by takovým hráčům měl být okamžitě pozastavený kontrakt. A potom, za týden, za měsíc nebo za půl roku, nebudu říkat konkrétní datum, protože nikdo neví, jak se věci budou vyvíjet, tak vezměme každého hráče zvlášť a řekněme, jestli by měl hrát, nebo ne. Ale teď, když všechno začalo, konejme! Je mi líto Panarina, i dalších hráčů, třeba jich bude až padesát procent, jenže v tuhle chvíli je válka, nehrajme si na Matky Terezy. Jednoznačně musejí být nastavená pravidla. A ta nejtvrdší. Jestli chceme Rusko odpojit, tak musíme sáhnout i do sportu. Tak to prostě je. Ještě jedna věc, která s tím souvisí.“

Co máte na mysli?

„Ruská armáda dělá denně škody na Ukrajině pravděpodobně za stovky milionů možná miliardy dolarů. A letmo jsem si spočítal, že ruští hokejisté si v NHL vydělají denně milion dolarů. Jasně, jsou to jiné částky, ale za pět dní války je to pět milionů. Jak to ti hráči použijou? Já nevím… Ale jsou to Rusové, klidně mohou podporovat jejich armádu. Proč ne? Anebo to třeba jednou pošlou na Ukrajinu, aby spravili mosty a nemocnice, až skončí válka. Ale kdo to ví? Jenom tím chci říct, že to jsou peníze, které jdou ruským občanům do kapsy. I tady existuje nebezpečí, že to někdo z nich může použít na pomoc ruské armádě… Možná to tak není, ale co když ano?“

I proto je třeba je zastavit?

„Ano. Ale nejde jenom o peníze. Zatímco oni vydělávají milion dolarů, jejich armáda každý den pozabíjí desítky, stovky lidí. Jestli se dostanou do Kyjeva, budou to tisíce. Jsou důležitější věci než sport. Tak to prostě je. A je potřeba konat! Realita je taková, že jsou to ruští občané a jejich armáda dělá hrozná zvěrstva ve svobodné svrchované zemi. Můj názor je jasný v tomhle směru.“

Chcete podniknout i nějaký apel přímo k NHL?

„Přemýšlím o tom, že bych napsal oficiální dopis Gary Bettmanovi (šéf ligy). Ale nevím, jestli to tenhle týden stihnu. Uvažuju o tom.“

Myslíte si, že odstavení ruských hráčů v NHL může Putina přibrzdit?

„Je potřeba vyzkoušet všechny možnosti, abychom ho zastavili! Každá maličkost je důležitá. Podívejte se. Je super, co dělá naše země, stojím za iniciativami Národní sportovní agentury a všech možných svazů, které se proti válce jasně vymezily. A děkuji jim za to. Ale NHL má daleko větší dosah. Když zmrazí majetek Ovečkinovi nebo když už nebudou moct nastupovat ruští hráči, bude to obrovský zásah do Putinovy strategie. Nikdo nechce sportovce diskriminovat, ale je válka. Je potřeba jednat rychle a razantně.“

Takže i přes sport vyvinout na Putina tlak?

„Ano, proto se o to zasazuju. Vůbec neříkám, že ho taková jedna věc zastaví. Jedná se o desítky nebo spíš stovky ´maličkostí´, ze kterých se skládá celá mozaika. A každou je třeba dělat maximálně důsledně, aby toho člověka a jeho armádu pomohly zastavit.“

Je pravda, že hokej je v Rusku velmi populární.

„Sport je součástí života. Hokejista funguje i jako vzor a propagátor. Těch ruských hráčů, kteří nesympatizují s Putinem, je mi líto, ale armáda jejich země zabíjí nevinné lidi. Proto je potřeba konat.“

Zaznamenal jste reakce ruského deníku Sovětskij Sport, který vás označil za fašistu?

„K tomu nemám co říct. Já jsem jenom prezentoval svůj názor, za kterým si stojím.“

Třeba někdejší útočník Alexandr Koževnikov, olympijský šampion z roku 1984 i 1988, o vás mluví jako o bastardovi.

„Na to můžu říct jediné. Jednou mi dal krásný gól mezi nohama, když hrál za Spartak. Bylo to už dávno, při Spengler Cupu. Byl to výborný střelec. Ale ty jeho narážky nechám bez komentáře.“

Nelíbí se jim, že byste to řešil v rámci kolektivní viny.

„Jsme ve válce. Je třeba rychle konat! Proto říkám, že by v NHL neměli hrát žádní Rusové. Postupně to můžeme změnit. Ale teď je třeba Putina zastavit okamžitě.“

Potkal jste ho někdy osobně někdy?

„Ne. Dvakrát jsem měl během svého působení v Moskvě pozvání na nějaký zápas, kde se měl objevit. Ale odmítl jsem. Tehdy to nebylo nic osobního, ale mě tyhle politicko-sportovní exhibice nebaví. To jsem ale ještě netušil, jaký je to blázen…“

Máte nějaké známé na Ukrajině?

„Jsem v kontaktu s bývalým spoluhráčem z Buffala Alexejem Žitnikem (obráncem), píšeme si, podporuju ho. Je zrovna v Kyjevě, takže mi popisuje, co se tam děje. A jednoznačně prohlašuje: Kyjev nedáme!“

Byli jste spolu v kontaktu i předtím?

„Ne moc často. Tak jednou za rok si napíšeme a pošleme nějakou fotku. Předevčírem se mi ozval a děkoval za podporu. Asi si četl moje tweety. Posílá mi fotky a videa z Kyjeva, popisuje, jak se hlavní město všichni snaží chránit. Je to hodně emotivní. Určitě mu zase dnes zavolám, abych jemu i všem jeho spoluobčanům vyjádřil podporu.“

Putin vyhrožuje tím, že nechal aktivovat jaderné zbraně. Máte strach?

„Samozřejmě. Asi jako každý. Když to sem přiletí, tak radši nedomýšlet… Ale o to víc nesmíme Putinovi ustupovat! Jak už jsem říkal – jakmile získá Ukrajinu, bude mít zálusk na další země. Nebude se chtít zastavit. Ale chtěl bych v téhle souvislosti apelovat i na školy.“

Jak to myslíte?

„Aby se konflikt nepřenesl na děti do českých škol. Ve třídách jsou Rusové i Ukrajinci, takže apeluju na rodiče i učitele, aby to všem vysvětlili, aby to děti pochopily. Protože ty za nic nemůžou.“

Navíc je vidět, že se vyplatí studovat historii a poučit se z ní.

„Každý jsme jiný, pro mě byl dějepis vždycky důležitý. Odmala mě bavil, stejně jako zeměpis.“

Jak jste za vaší hráčské éry vnímal zápasy proti Sovětům?

„Nejvyhrocenější to bylo v sedmdesátých letech, což jsem ještě sledoval v televizi, jako dítě jsem to moc nechápal, historickým souvislostem jsem nerozuměl. Ale když jsem šel po městě s košíkem jablek, abych pomohl babičce, věděl jsem, že naši dali gól. Protože to se ozývalo z oken celého sídliště. V osmdesátých letech už to, myslím, nebylo takové, začala perestrojka. A ani pak v devadesátých. Když se mě na zápasy s Rusy ptali na olympiádě ptali, odpovídal jsem, že je to skoro stejné, jako když hrajeme proti Švédům nebo Finům. Protože jsem měl Alexeje (Žitnika) v týmu Buffalo Sabres, byl to výborný kamarád, stejně jako další ruští hráči. Tenkrát v Rusku vládl Jelcin, atmosféra nebyla tak agresivní. Ovšem s Putinem se to, bohužel, postupně začalo měnit… Až k tomu, co se děje teď. Proto tvrdím, že je třeba ho zastavit. I prostřednictvím sportu.“