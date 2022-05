Jágr rozjel svou značku. Módní guru nebude, JJ68 jsou výrobky s konopím

JJ68. Význam těchto dvou písmen a čísel by vám objasnil asi každý hokejový fanoušek. Dlouhé roky jsou neodmyslitelně spojené s Jaromírem Jágrem, který se je rozhodl použít jako oficiální značku svých produktů. A co se kladenská legenda rozhodla nabízet? Především potravinové doplňky obsahující konopí, které sám už nějakou dobu užívá. „Mohl jsem udělat něco svého, hodně si k tomu říct a využít při výrobě svých zkušeností,“ vysvětlil boss kladenských Rytířů.

Pokud někdo čekal, že Jaromír Jágr představí na úterní tiskové konferenci novou módní značku oblečení s iniciály a legendárním číslem 68, byl hodně překvapený. Podle slov padesátiletého hokejisty nikdy nebyl módním guru a po nedávné autonehodě už vůbec ne tváří automobilky. Rozhodl se tak zaměřit na produkty, které někdejšímu hvězdnému útočníkovi NHL pomáhají se spánkem a bolestí během stále aktivní kariéry.

Zájemci o věci se značkou JJ68 si tak mohou nejen pro sebe, ale i pro své domácí mazlíčky pořídit potravinové doplňky, jejichž hlavní složkou je konopí. Podobné výrobky začal olympijský šampion z Nagana používat zhruba před čtyřmi roky. Byť by byl Jágr rád, kdyby zájem o produkty vyrobené experty jen rostl a známka se příznivě vyvíjela, rozhodně to při jejím vzniku nevnímal jako nejdůležitější motiv.

„Kdyby to tak bylo, nejspíš okolo toho uděláme pěkný rambál a nepředstavíme šest výrobků, ale rovnou šedesát. Tohle jsem nechtěl. Značka vznikla z hlavně proto, abych si já mohl k tomu hodně říct, co pro mě bylo důležitý. Byl bych rád, aby lidé, pokud chtějí a mají možnost, přišli do kontaktu s výrobky, vyzkoušeli si je a pocítili rozdíl. Jsou to všechno věci, které jsem používal. Na druhou stranu chápu, že to, co funguje na mě, nemusí úplně fungovat i na jiné lidi,“ uvědomuje si Jágr.

Před novináři ale majitel kladenského klubu nemluvil pouze o své značce, kterou si dal ještě jako dodatečný dárek k padesátinám. Na tiskové konferenci byl tázán i na bronzový úspěch českých hokejistů na mistrovství světa ve Finsku. Národnímu týmu pogratuloval za skvělou práci. „Možná kdybych odhalil ty produkty o týden dřív, mohlo to být lepší,“ zavtipkoval Jágr.

Rozhodně si ale nemyslí, že bychom si po ukončení desetiletého čekání na cenný kov měli říct, že se český hokej zčistajasna zvedl k pravidelným medailovým úspěchům. K tomu vede podle dvojnásobného mistra světa ještě dlouhá cesta. Jágr každopádně uznal, že bronzová medaile by mohla být správný odraz ke změnám a hlavně přilákání dětí k hokeji.