Vrbata o medaili z MS: Nemít ji letos, velký průšvih. Proč nekandiduje?

Nemálo hokejových osobností doufalo, že mezi kandidáty na nového prezidenta svazu uvidí Radima Vrbatu (40). Vlastník více než tisícovky startů v NHL a člen vedení boleslavských Bruslařů platí v branži za majitele progresivních názorů, jenž dokáže uvést věci do pohybu. Do boje však nejde. „Odnášela by to rodina. A to nepřichází do úvahy,“ vysvětluje světový šampion z Vídně 2005.

Před sedmnácti roky mu na krk pověsili zlatou medaili, oslavy titulu byly podobně vitální jako letos při bronzovém návratu z Finska. Český hokej debatuje, co třetí místo z Tampere přinese. Radim Vrbata má jasný názor a nebojí se ho říci. „Doufám, že si to někdo nevyhodnocuje tak, že bronzová medaile je důkazem našeho návratu do slavných časů. Ze sebe říkám, že není,“ soudí sportovní ředitel boleslavského BK.

Nezvažoval jste ani moment kandidaturu na svazového prezidenta?

„Opravdu ne. Své důvody jsem vám vysvětloval už na přelomu roku a nic se na tom nezměnilo, jsou pořád stejné. Nemyslím si, že na tak vysokou a důležitou pozici mám dostatečné manažerské kvality. Taková funkce si žádá zkušeného člověka, klidně mimo hokej, ovšem se schopnostmi vést velkou firmu. Jsem dostatečně soudný, takové zkušenosti zkrátka zatím postrádám. To je jedna věc.“

A druhý pohled?

„Netoužím po funkcích a politikařeni. Nejsem ten typ. Neříkám, že mě nepotěšila vyjádření různých lidí z hokejového prostředí, kteří by mě rádi viděli v čele svazu, vážím si toho, ale vážně to není téma. Musel bych překopat i svůj soukromý život. Abych tomu mohl dávat maximum, odnášela by to rodina. A to nepřichází do úvahy.“

Co volba za dva roky? Až dojde na řádnou volební konferenci. Je to pro vás téma?