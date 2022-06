Hašek o volbách: Dokážu lidi strhnout. Někdo změnu nechce, teď jsem až třetí

V hokeji býval zvyklý vyhrávat. Teď jde do boje, který pro něj bude těžký. Ale Dominik Hašek nic nevzdává. Do voleb šéfa hokejového svazu jde naopak ohromně odhodlaný. „Nikdo jiný nedokáže strhnout lidi kolem sebe jako já,“ tvrdí strůjce olympijského zázraku z Nagana. Deník Sport v týdnu přinese rozhovory se všemi kandidáty (ve čtvrtek s Otakarem Černým), legendární gólman svoji motivaci nahradit Tomáše Krále vysvětluje jako první. „Můžu překvapit,“ tvrdí.

Po Naganu se skandovalo: Hašek na Hrad! Tak vysoko, zatím, nekouká. Teď se možná nejlepší gólman v historii chce utkat o post prezidenta Českého hokeje, volba proběhne v sobotu. „Nikdo jiný nedokáže do této práce jít s takovým nasazením,“ tvrdí 57letý Dominik Hašek.

Kdy přesně ve vás uzrálo rozhodnutí kandidovat na prezidenta hokejového svazu?

„Myslím si, že to bylo někdy koncem roku. Jestli si dobře pamatuju, bylo to pár týdnů potom, co Tomáš Král oznámil, že letos předčasně odstoupí. Je to zajímavé, ještě před pár lety mě něco podobného vůbec nenapadlo. A to, i když mě do toho pár lidí navádělo.“

Naznačíte, kdo to byl, kdo chtěl, abyste kandidoval?

„Kromě pár lidí to vždy bylo přání mého osobního trenéra Pepy Bruka. Myslím, že ho to vždy mrzelo, když jsem v tomto nesdílel jeho přání.“

Poctivě objíždíte s konkrétním programem hokejové kluby. Daří se vám jejich zástupce přesvědčovat?

„Ano, navštívil jsem již téměř všechny, tedy asi šedesát lidí, kteří neodmítli. S těmi, co jsem objížděl z počátku, jsem si především povídal a naslouchal jejich představám. Z toho jsem si připravil program nebo spíše určitou vizi, kterou chci v případě, že budu zvolený, prosazovat. A postupně s tímto programem každého seznamuji. Samozřejmě nejraději opět osobně.“

Mají podle vás ostatní kandidáti podobný konkrétní volební program?

„Nevím. Ale předpokládám, že ano. S čím jiným by měli především přesvědčit voliče?“