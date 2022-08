Zlatá hokejka: Pasta představil štrúdl, proč má knírek? Sál se smál Pešánovi

Jen co dozněla radost z postupu juniorských reprezentantů do semifinále mistrovství světa, konala se v pražském Karlíně další hokejová sláva. Na předávání ocenění Zlatá hokejka nechyběl vítěz Ondřej Palát, pátý Tomáš Hertl nebo třeba druhý David Pastrňák, naplněný sál poznal jména deseti nejlepších českých hokejistů uplynulé sezony. Útočník Bostonu se zhostil role hlavního baviče diváků, přítomní se smáli i vyprahlému výrazu Filipa Pešána na střídačce národního týmu.

Co židle, to hvězda. První řadu Fóra Karlín ozdobily hokejové osobnosti v čele s Martinem Nečasem, Karlem Vejmelkou, Tomášem Hertlem či Ondřejem Palátem.

Úplně bosý zpěvák Jiří Macháček z kapely Mig 21 svou úvodní písní nejen „napnul plachtu“, ale také Pastu, tedy Davida Pastrňáka, který vyvolal mexickou vlnu a před mikrofon na pódiu dorazil ve velmi dobré náladě.

Když se ho moderátorka slavnostního večera Daniela Písařovicová tázala, co pochytil od trenéra národního týmu Kariho Jalonena z finštiny, odpověděl, že nic. „Já znám jenom štrúdl,“ překvapil druhý hráč ankety Zlatá hokejka. „A co to znamená?“ ptala se Písařovicová. „Vy neznáte v Praze štrúdl, jo?“ utahoval si z moderátorky Pastrňák.

Přítomné následně rozveselil rovněž nejlepší junior Eduard Šalé, který připomněl, že jeho ročník navzdory výborné partě „samozřejmě nic nepřivezl“ jak z mistrovství světa do 18 let, tak ani z Hlinka Gretzky Cupu. Ještě více se diváci bavili při sestřihu vyhrocených emocí českých trenérů, který zcela nabourával chladný výraz někdejšího reprezentačního trenéra Filipa Pešána.

Když pak scénárista Petr Kolečko, stvořitel slavného seriálového kouče Luboše Hrouzka, dostal za úkol vyhlásit páté místo takzvaně na Pešána, dlouho neváhal. „Páté místo získal Tomáš Hertl,“ vyřkl stroze během okamžiku a bez jakéhokoliv emočního zabarvení.

Ke skvělé atmosféře přispěl ještě vládce Zlaté hokejky Ondřej Palát, protože během rozhovoru odmítal položit svou těžkou trofej pro vítěze. Snad aby mu ji Pastrňák, který hlasování prohrál o pouhé čtyři body, neukradl. A došlo také na zdůvodnění netradičního knírku bostonského kanonýra. „Prostě jsem se ožral…,“ nerozebíral Pastrňák, se 40 góly nejlepší český střelec uplynulé sezony NHL.