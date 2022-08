První cena pro Paláta? Pro nejlepšího spoluhráče se kolonky hledaly těžko

Pro Tampu Bay je český útočník Ondřej Palát v play off znovu nepostradatelný. Po konci sezony ale zřejmě v klubu skončí • profimedia.cz

POZNÁMKA PAVLA RYŠAVÉHO | Do teď Ondřej Palát nezískal ani jednu svoji trofej, Zlatá hokejka je první. Napadá vás proč? S nadsázkou, může si za to sám. Tím, jaký hokej hraje. Není nejproduktivnější. Není nejlepším defenzivním útočníkem. Nepadnete na zadek z jeho kliček, není zrovna efektní. Je spoluhráčem, který pro vás padne. Borcem, který dá gól, když tým hraje zrovna nejdůležitější zápas. Na to v NHL ještě ceny nikdo nevymyslel.