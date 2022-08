Zlatá hokejka: Palát poprvé slaví! Těsně sesadil krále Pastrňáka

Z hráčů přijel do Karlína jako první, na pódium šel jako poslední. Ondřej Palát zářil v play off NHL, posbíral 21 bodů, nejvíc v kariéře. Patřil ke klíčovým mužům Tampy, jen na třetí Stanley Cup v řadě to nevyšlo. Díval se, jak pohár ve finále sebralo Colorado. Ale on měl skvělý ročník, individuálně nejlepší ve vyřazovací části.

Jen nejdřív nastala asi minutová panika, že se Palát ztratil. „Přijelo naše auto, měl v něm sedět Ondra. Kde je?“ ptala se jedna z dam s deskami, která hned hokejisty chytala a směřovala na generálku do sálu.

Nablýskaná limuzína ano. Hokejista ne. V tu chvíli vystoupil legendární bomber Milan Nový, který měl v restauraci naproti vchodu už roztočené jedno orosené. Posadil se, s velkou chutí se napil. Ne, že byste mu to nepřáli. Ale kde je Palát? Uf, úleva. Dámám s deskami zasvítily oči. Auto ho neodvezlo jinam.

Podívejte se, jak hvězdy přicházely na vyhlášení Zlaté hokejky Video se připravuje ...

Útočníkova manželka zářila v červených šatech, on stylovými bílými teniskami. Vyfotit se a hurá do podpalubí, hezky do sálu, kde dostal instrukce, jak všechno má probíhat. Zlatou hokejku vyhrál v sezoně, kdy si nesáhl na Stanley Cup. Dostal nakonec víc hlasů než Roman Červenka, který se na MS ve Finsku stal národním hrdinou, ukončil pětiletou vládu Davida Pastrňáka.

„Je to trochu těžší než Stanley Cup,“ usmál se, když převzal trofej. Moderátorka Daniela Písařovicová mu navrhla, že Zlatou hokejku klidně může položit. „Ne, dobrý, já to mám takhle rád,“ pokračoval s úsměvem a poklad nedal z ruky. „Chtěl bych poděkovat rodině, manželce, spoluhráčům z Tampy, teď už bývalým. Bez nich bych tady ale nebyl,“ přidal.

Cenu mu předával prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. „Nejdřív se mě ptali, jestli chci předávat nějakou trofej, řekl jsem, že není vůbec třeba. Pak mi zavolali, že předávám první cenu,“ pousmál se Hadamczik.

S Palátem se zná, vedl ho už jako trenér na ZOH v Soči 2014. Plánoval ale, že se na akci potká s Davidem Pastrňákem: „Davida poznám teprve tady. Pro mě je to hodně dojemná situace, pět let jsem trénoval jeho tátu. Mám s sebou i fotky, jak jsem ho trénoval v Třinci. Těším se, že Davida pozdravím a ukážu mu je.“

Palát nikdy dřív žádnou velkou individuální cenu nezískal. Je spíš expertem na týmové úspěchy, čtyřikrát si zahrál finále NHL, dvakrát Stanley Cup s Tampou vyhrál. Titul má i z farmářské AHL, všechny úspěchy posbíral v organizaci Lightning. „Mám pocit, že každé play off vedu ty samé rozhovory o Ondřeji Palátovi,“ usmál se teď na jaře trenér Tampy Jon Cooper.

2. a 13. Takové bylo pořadí Ondřeje Paláta v předchozích dvou ročnících Zlaté hokejky. Tedy v těch, kdy získal Stanley Cup (v roce 2020 bylo však vyhlášení před koncem prodloužené sezony NHL

Ano, vždycky je to stejné. Jak to, že český útočník je všude, má tolik síly a proč tak perfektně pasuje k největším hvězdám? A jakou roli vlastně hraje ve vítězném tažení? Velkou. Obří. Mezi aktivními hráči najdete jen dva, kteří by v play off dokázali nastřílet víc vítězných gólů, Joe Pavelski (14) a Jevgenij Malkin (13). Ondřej Palát je s 12 kusy hned za nimi.

Další by měl přidávat už v New Jersey, poprvé v kariéře změnil klub. Jako volný hráč podepsal nový kontrakt na 6 milionů dolarů ročně, který vyprší za pět let. Začíná nová éra, v Devils spoléhají na to, že svoji DNA šampiona naroubuje k mladým hvězdám. Když včera dostal dotaz, jaká bude jeho další meta, neváhal: „Změnil jsem působiště, Devils mají perspektivní tým. Doufám, že tam vyhrajeme Stanley Cup taky.“

Pořadí Zlaté hokejky 2022 (body):

1. Ondřej Palát (Tampa) 628 2. David Pastrňák (Boston) 624 3. Roman Červenka (Rapperswill) 525 4. David Krejčí (Olomouc) 395 5. Tomáš Hertl (San Jose) 384 6. Jakub Voráček (Columbus) 340 7. Karel Vejmelka (Arizona) 267 8. Martin Nečas (Carolina) 248 9. Filip Chlapík (Sparta) 185 10. Filip Hronek (Detroit) 144

