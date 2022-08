Bývalý mluvčí IIHF reaguje na ruský nářek: Fetisove, ať to Putin zastaví

Fedotov se proti odvlečení do armády chce bránit u soudu. • Sport – M. Beránek

Vjačeslav Fetisov odsoudil sankce uvalené na Rusko a pohrozil, že podá žalobu na IIHF, pokud nepřestane bránit jeho zemi v účinkování na světové scéně. „Kdykoli čtu takové komentáře, napadá mě, jestli lidé jako on mají ponětí, co se děje,“ konstatuje Szymon Szemberg, bývalý dlouholetý mluvčí mezinárodní federace, který vede Alianci evropských klubů EHC.

V hokeji se Szymon Szemberg pohyboval na obou stranách barikády. Nejprve jako novinář ve švédských médiích, pak se patnáct let staral o vnější komunikaci IIHF. Později pracoval pro hokejovou Ligu mistrů, v čele EHC je šest let. „Mluvím tady za sebe, nikoli za ni. Rusko vede nejkrutější válku v Evropě od roku 1945. Myslí si někdo, že jiné národy jako Češi, Finové a další by byly ochotny za takové situace hrát hokej proti Rusku?“ nadhodil během rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Fetisov nepohrozil žalobou proti IIHF poprvé. Co o jeho útocích soudíte?

„Moje odpověď Fetisovovi by byla následující: Pokud máte jako jeden z Putinových přátel tak silný vliv, řekněte mu, ať zastaví válku, odejde z Ukrajiny, zaplatí všechny náhrady za způsobené škody a podílí se na obnově Ukrajiny. Pak možná může myslet na návrat Ruska do mezinárodního hokeje.“

Rusové se snaží šířit dojem, jak jim je ubližováno. Turnaje bez nich mají slabou úroveň, jak chybí ruští fanoušci, přitom přehlíží, co k sankcím vedlo. Kde se bere taková drzost?

„Kdykoli čtu podobné komentáře, napadá mě, zda lidé jako Fetisov mají ponětí, co se děje. Jestli si uvědomují, že Rusko vede nejkrutější válku v Evropě od roku 1945. A pokud si tohle uvědomují, zda si myslí, že jiné národy jako Češi, Finové a další by byly ochotny za takové situace hrát hokej proti Rusku.“