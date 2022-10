Novák (20) otevřeně o boji s rakovinou: Posunul jsem se. Blízcí to měli horší

Pavel Novák sledoval v době léčení i MS hokejistů do 20 let, kde by nejspíš hrál... • Michal Beránek (Sport)

Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Přání, které sami přijmete, nebo ho během roku vyslovíte nesčetněkrát. Fráze. Klišé. Jenže v momentě, kdy vám právě zdraví podrazí nohy, si uvědomíte jeho pravý obsah.

„Není to jen prázdná věta. Díky všemu, čím jsem si v posledních měsících prošel, jsem si opravdu uvědomil, že zdraví je to nejdůležitější. Nemoc mi otevřela oči, převrátila životní priority,“ vypráví Pavel Novák, dvacetiletý hokejista, kterému se svět v posledním čtvrtroce otočil vzhůru nohama a zase zpátky.

Je to něco přes dva týdny, co jste oznámil, že jste zápas s rakovinou vyhrál. Jak se teď máte, Pavle?

„Skvěle! Děkuju za optání. (usmívá se) Po tom, co mi oznámili, že jsem zase zdravý, je to pro mě strašná úleva. Každý moment si teď opravdu užívám.“

Jaké byly první pocity, když vám doktoři oznámili, že se léčba povedla?

„Bylo to úžasné. Byl jsem ve Vinohradské nemocnici v Praze, kde jsem se léčil. Vzali mi krev, pak jsem seděl dobré tři hodiny v čekárně. Pak mě paní doktorka zavolala do ordinace. Hned od dveří jsem viděl její úsměv. Věděl jsem, že to bude dobré, že přijdou dobré zprávy. S radostí mi řekla, že je všechno v pořádku, že jsem zase zdravý.“

Pavel Novák Věk: 20 (16. dubna 2002 v Táboře) Klub: Minnesota Wild/NHL Pozice: útočník Draft NHL: 146. místo v roce 2020 (Minnesota Wild) Kluby: Písek (do 2016), Motor ČB (2016-19, 2021), Litoměřice (2020), Kelowna/WHL (2019/20, 2021/22) V extralize: 15 zápasů, 1 bod (0+1) Reprezentace: MS U20 (2021)

Tušil jste už při čekání, že na vás čekají pozitivní noviny?

„Musím říct, že jo. Už předtím při posledním vyšetření jsem byl na rentgenu srdce a plic. Doktor mi říkal, že se mu to zdá dobré, že tam nic nevidí. Indicie k tomu byly. S touhle nemocí ale víte, že jistého není nikdy nic. Nervózní jsem samozřejmě byl. Vlastně si říkám, jaké by to bylo, kdyby mi řekli opak. To by byla další strašná ťafka. Naštěstí se to ale nestalo. Bylo to parádní, pocit, na který už nikdy nezapomenu.“

Dalo se poručit mysli a přehnaně se neupínat na kladný verdikt?

„Věřil jsem, že budu zdravý. Vzadu v hlavě jsem ale měl, že všechno nemusí jít jak po másle a nějaké komplikace můžou nastat. Vůbec jsem si ale nechtěl připouštět, že by to mohlo být špatné a léčba by ještě musela pokračovat.“

Stihl jste si už naplno uvědomit, že jste opravdu zdráv? Že je tahle etapa za vámi?

„Zatím ještě ne. Hned v ten moment to ze mě hrozně spadlo, byla to obrovská úleva. Na druhou stranu pořád ve mně zůstává to, že jsem na sebe opatrný. Hlídám se. Dřív jsem bolest hodně přecházel. Teď mě někde trochu píchne a hned vás napadne: Sakra, co to je?! Takhle to má ale asi každý, kdo si touhle nemocí projde. Časem se to změní.“

Tělo si chemoterapii pamatuje

V jakém stavu je aktuálně vaše tělo po čistě fyzické stránce? Leckdo při chemoterapii zhubne, ztratí svaly. Vy ale vypadáte výborně.

„To děkuju! (rozesměje se) Byl jsem zvědavý, jak se to na mně podepíše. Nakonec jsem ale neztratil žádná kila. Když jsem měl tři dny chemoterapie za sebou, zhubl jsem třeba tři kila. Během dalších dnů jsem je ale hned v pohodě nabral zpátky. Snažil jsem se udržovat, v rámci možností cvičit. Ani imunita na tom překvapivě není tak špatně.“

Není to tak, že vyjdete ven bez čepice a hned máte chřipku?

„Ne, i když trochu citlivější na to jsem. Občas nějakou rýmičku a kašlík mám, ale na to jsme my muži obecně háklivější. (směje se) Nic hrozného.“

Je nějaká pravděpodobnost, že by se nemoc mohla ve stejné podobě vrátit?

„Rakovina se může vrátit vždycky. Nejsem si jistý