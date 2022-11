Hadamczik o penězích, trenérech i čistce: Řezníček mi k mladým neseděl

Nový vládce českého hokeje se umí pořádně rozvášnit. Alois Hadamczik své cestě hodně věří, což poznáte i z jeho projevu. „Fakt nás máte za pitomce?“ rozohnil se v jednom případě. Svaz chtěl některé pasáže při autorizaci vysvětlit a upravit, ale deník Sport na jím zaslanou upravenou část nepřistoupil. Z povídání by se vytratila autenticita i zápal, s jakým hokejový prezident hájil své postoje.

Brzy budete ve funkci pět měsíců, což je při dvouletém cyklu už skoro čtvrtina období. Často slyším, že nikdo v hokeji moc neví, co se má změnit do listopadu, do ledna a kde má být český hokej v létě 2024, až přijdou další volby. Existuje nějaký takový plán?

„Vždyť je to jasné, chceme změnit hokej tak, že kluby získají víc peněz na trenéry a právě kluby budou vychovávat hráče. Právě ony ponesou zásadní zodpovědnost za výchovu hráčů a za kontrolu práce trenérů. Tohle je zásadní změna, zmizí velký ansámbl regionálních trenérů.“

Svaz zařídí, že soukromé subjekty, tedy kluby, získají víc peněz na své trenéry?

„Samozřejmě, svaz dostává dotace a nebude je dávat na to, že regionální trenér někam jede a udělá si jen čárku. Naším cílem je, aby každý klub měl co nejvíce profesionálních trenérů mládeže, aby se věnovali dětem v plné míře. Musíme mít trenéry, kteří jsou vzdělaní, vybírá si je klub a on na ně bude dohlížet. Když pošleme ze svazu víc peněz, tak nebudeme klubům na trénink vysílat nikoho, kdo trénoval maximálně nějakou nízkou soutěž a akorát straší lidi.“

Tím myslíte regionální trenéry?

„Ano. Nám takhle teď uteklo deset milionů korun.“

Ročně za projekt regionálních trenérů mládeže? Nestojí polovinu?

„Mluvím o regionálních trenérech a regionálních trenérech brankářů, k tomu skills (trenéři dovedností) za čtyři miliony. To je celkem zhruba patnáct milionů. Dlouhodobě si děláte nějaký názor a taky jsem diskutoval s minulým vedením svazu (o regionálních trenérech – pozn. aut.). Teď jsem převzal čísla, která vám klidně dodám. Když přijede ke mně na Moravu někdo jednou, maximálně dvakrát ročně, ukáže mi hodinu trénink. Co si z toho jako zkušený trenér vezmu? Nic.“

Počkejte, ale myšlenka, že mám regionální trenéry řízené svazem, kteří jezdí po malých klubech, pracují tam s trenéry, podílejí se na vývoji, přeci není špatná. Že to kolikrát nefunguje, někdy trenér nepracuje, není věc projektu, ale že ho systém nehlídá. Nestálo by spíš za to nastavenou věc reformovat?

„My nejsme policie