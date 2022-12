Hláškař Růžička nejen o své současné práci. Jak Jágra posílal na parník

Vzpomenete si ještě na Kokořín?

„Jistě. S Boleslaví jsme tehdy vyhráli oba zápasy doma (5:0 a 3:1). Po druhém utkání Radim Rulík řekl něco ve smyslu, že nám Boleslav jako soupeř sedí a vždycky ji porazíme. Já mu odvětil, že to je sice hezký, když je pokaždé porazíme, ale že jsme schopní prohrát i s Kokořínem.“

Jak vás napadlo zrovna tohle?

„To prostě přijde tak nějak samo. Občas tahle přirovnání mám. Něco podobného už jsem utrousil, jednou ze mě vypadl Mělník. Nebylo to nic posměšného, nikoho tím nechci snižovat. Šlo o to, že extraligová úroveň je u nás ta nejvyšší, zatímco jinde mají hokej jako zálibu a my si vedeme hůř než oni. Bylo to popíchnutí, ale spíš úsměvné, myšlené s nadsázkou.“

Pamatuju, jak jste jednou během mistrovství světa pobídl Jaromíra Jágra , aby chodil včas. A pokud to nestihne, může jet klidně taxíkem, vlakem, letadlem nebo parníkem. Taky slušné…

„Měli jsme stanovený čas odjezdu a ten museli dodržovat všichni. Řekl jsem mu v autobuse přede všemi, že se na nikoho čekat nebude, pravidla platí pro každého stejná. Tak by to mělo být.“

Koncem října jste skončil u litvínovského týmu. Co teď děláte?

„Domluvil jsem se s Kamilem Havelkou, který má na starost litvínovskou mládež. Šel jsem k dorostu, než se třeba