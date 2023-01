Film Děti Nagana: Čermákův knír, role pro Haška a symbolická premiéra

Největší ohlas už během natáčení vzbudil kostým a knír Hynka Čermáka . „Jakmile padla poslední klapka, první věc, kterou jsem udělal, byla, že jsme se oholil. Modlil jsem se potom, aby se nemusela dělat nějaká dotáčka,“ vzpomíná Hynek Čermák.

Do kin vstoupí film symbolicky 22. února, tedy na den přesně 25 let od slavného finále. Mimo to je jeho stopáž 98 minut. Hokejová horečka, kdy každý chtěl být jako Hašek nebo Jágr , přepadla i snílka Dominika a partu jeho kamarádů ze školy. Hynek Čermák pak celou partu kluků povede do důležitého hokejového zápasu s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství, o respekt a taky o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy.

„Vedle hokeje a plnění snů jsou Děti Nagana o kamarádství, lásce, rodičovství. Kluci řeší trable ve škole i doma, Dominik už taky pokukuje po holce ze sousedství,“ říká k filmu scenárista a režisér Dan Pánek.

Dospělé role hrají Hynek Čermák, Klára Issová, Pavel Batěk, Otakar Brousek, Taťjana Medvecká , Štěpánka Fingerhutová nebo Simona Babčáková . Hlavní postavu hraje Tom Brenton, v dalších dětských rolích se představí Johanka Racková či Fabian Šetlík. Roli ve filmu má i hokejová ikona Dominik Hašek.

Představitele hlavní dětské role Toma Brentona objevil režisér na sportovním hereckém kempu. „Tom hraje hokej a nejtěžší pro něj bude zahrát, že ho zas až tolik neumí,“ říká Pánek. „Hraju bývalého profesionálního hokejistu, který má pocit, že mu čas a sny protékají mezi prsty. Pak ale v té partě kamarádů s hokejkama na ulici uvidí sám sebe kdysi, když byl malý. Taky vidí, že jsou vlastně jako hokejisti trochu zoufalí a rozhodne se, že jim při přípravě na jejich zápas proti rivalům z vedlejší vesnice pomůže,“ přibližuje svou postavu Čermák.