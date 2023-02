Hašek o Naganu: Faxy od Šafránkové, Abrháma a Svěráka velice motivovaly

Byl bezesporu klíčovým hráčem největšího úspěchu českého hokeje. S Dominikem Haškem v brance Češi před 25 lety na olympiádě v Naganu proměnili sen o zlatých medailích ve skutečnost. Byť byl legendární gólman při své jediné a zatím poslední výpravě do Japonska od začátku do konce plně koncentrovaný, začátek olympijské sezony v NHL neměl nejpovedenější. „Psalo se, že mě budou z Buffala trejdovat. Ale pak se všechno zlomilo,“ řekl. Nyní osmapadesátiletý Dominátor u příležitosti čtvrtstoletí od zisku zlata zavzpomínal také na seznamování v kabině s do té doby neznámými hráči z české ligy, zlom při čtvrtfinále s USA či přehlédnutí tehdejšího předsedy vlády při slavném návratu do Prahy.

„Už je to docela dlouho. Některé věci jsou malilinko v mlze, musím si je připomenout. Do Nagana jsem odlétal ve vynikající formě, ale začátek sezony 1997-98 vůbec nebyl dobrý. Dokonce se psalo, že mě budou z Buffala trejdovat. Říjen a listopad byl jeden z nejhorších v mé kariéře. Ale pak se to všechno zlomilo. V prosinci jsem dokonce překonal nějaké rekordy v čistých kontech.

Do Nagana jsem si sice přivezl hodně pohmožděný palec, nosil jsem ortézu v lapačce, ale taky výbornou formu. Cítil jsem se skvěle fyzicky, mohl jsem trénovat naplno, a to je vždycky plus. Když vám není dobře, musíte si ulevit, ale to nebyl můj případ. Samozřejmě jsem věřil mužstvu, ale já se vždycky držím zásady: Co platilo před minutou, nemusí platit v příští vteřině.