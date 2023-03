Špačkovi: táta radí víc jako trenér. Syn podepsal a chce Stanley Cup

Krásný příklad, jak syn dokáže kráčet ve stopách úspěšného otce. David Špaček má čím dál více nakročeno do velkého hokeje, ve kterém se skvěle prosadil táta Jaroslav Špaček. Po stříbrném mistrovství světa dvacítek se český obránce významně přiblížil NHL, když jako nováček podepsal v Minnesotě. Potomek olympijského vítěze z Nagana rozhodně nepolevuje a v zámoří na sobě dál dře. Někdejší hokejový trenér Slavomír Lener pro magazín Coach udělal s oběma Špačky rozhovor. Se svým bývalým svěřencem mluvil například o synově výchově. Mladý bek se pro změnu rozpovídal o angažmá v Kanadě.

Nemám rád car coaching

Ve druhém díle povídání s bývalým skvělým obráncem Jaroslavem Špačkem , olympijským šampionem a trojnásobným mistrem světa, který hrál na šesti adresách NHL, se dotkneme výchovy mladých hráčů a jeho syna Davida.

Jardo, něco k talentu. Je zrozen, nebo stvořen?

„Myslím si, že se musí stvořit. Někdo má talentu víc, využívá ho, ale často toho zneužije, nemaká, nerozvíjí se, neposouvá se dál.“

K začátkům se synem Davidem. Co jste dělali navíc?

„Začali jsme se věnovat bruslení v jeho pěti letech. Měl také trenérku krasobruslařku, se kterou chodil bruslit extra. Intenzivně jsme spolu dělali až během covidu, to jsme do toho víc šlápli.“

Jak jste měli rozdělené rodičovské role?

„Velice prakticky. Hodně času jsem byl pryč, vše bylo na manželce Lence. Když jsem ale byl doma, trénoval jsem s Davidem pravidelně zase já.“

A škola?

„To považujeme za důležité. I u mě to tak bylo. Rodiče dbali, abych měl maturitu. U Davida to máme nastaveno stejně. Teď, když je v Americe, tu maturitu si udělá.“

Dělal jsi s ním záměrně další sporty?

„Odmalička hraje tenis, golf, házíme na basketbalový koš, umí se postavit ke všemu a je soutěživý po mně.“

Co mu radíš? Vidíš ho v zámořských zápasech?