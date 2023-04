Konec Frka v Americe? Ve Švýcarsku má nahradit svérázného bombarďáka

Už v šestnácti letech odešel Martin Frk do Severní Ameriky. Prošel draftem, šel si za snem. Dostat se do NHL. Ve slovutné lize odehrál doteď 124 zápasů. A vypadá to, že další už nepřidá. Po třinácti letech se má vrátit do Evropy. Podle švýcarského deníku Blick posílí na novou sezonu ambiciózní tým Bernu.