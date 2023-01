Devět Čechů, co čeká na šanci v NHL: známí synové i Rachůnkův „dědic“

Lukáš Rousek, Lukáš Dostál a Jakub Galvas • FOTO: koláž iSport.cz Na hokejové farmě (AHL) v zámoří, tedy posledním stupínku před vstupem do NHL, letos bodovalo už 25 Čechů včetně trojlístku brankářů. Někteří mají velké farmářské zkušenosti jako třeba Martin Frk, jiní se teprve rozkoukávají. Přinášíme výčet těch, kteří už třeba NHL okusili, ale stálý flek jim do klína nespadl. Boj o NHL pokračuje...

Lukáš DOSTÁL (Anaheim Ducks) Věk: 22 let

Pozice: brankář

Startů v NHL: 11 (GAA 3,53, 90,95 %)

Tým v AHL: San Diego Gulls

AHL 2022/23: 23 zápasů (GAA 2,72, 92,3 %) Zrovna talent z brněnské brankářské školy už má našlápnuto do NHL více než slušně. Kromě jeho nesporného talentu za to může i přestavba Anaheimu a jeho letošní hororová sezona. Když už Dostál dostal šanci v nejlepší lize světa, nezklamal. Ve 22 letech má navíc klidně minimálně dekádu v NHL před sebou. Služeb odchovance Komety si váží i trenér Dallas Eakins. „Hrál extrémně dobře. Měl tam pár skvělých zákroků a ve druhé třetině změnil ráz hry. Je to kluk, kterému můžete fandit už jen pro jeho charakter a pracovitost,“ pronesl Eakins po zápase s Ottawou. Český brankář Anaheimu Lukáš Dostál • Foto Reuters

Jakub GALVAS (Chicago Blackhawks) Věk: 23 let

Pozice: obránce

Startů v NHL: 6

Tým v AHL: Rockford IceHogs

AHL 2022/23: 32 zápasů (1+16) Pochází z hokejové rodiny. Táta Lukáš byl špičkový extraligový bek, který získal čtyřikrát stříbro v české nejvyšší soutěži. Hokeji se věnuje i strýc nebo bratr. Jakub se potatil a hraje taky jako obránce, ale není zdaleka tak nesmlouvavý. Z Olomouce, kde se v kabině potkal i s otcem ve výstroji, se nejprve vydal finskou cestou. Hrál dva roky za Jukurit Mikkeli. Za moře tak odcházel jako prověřený hráč seniorským hokejem, ale v Chicagu zatím do prvního týmu nastálo nepronikl. Platí spíše za ofenzivního obránce, který směrem dozadu nebýval tak spolehlivý. To se na farmě v Rockfordu snaží změnit, i když je nadále na beka poměrně produktivní. „Stále věřím, že příležitost dostanu. Je těžké na to nemyslet, ale musím se soustředit jen na sebe,“prohlásil nadějný hráč, jehož situace v týmu má k ideálu daleko. Přednost dostávají jiní obránci, ale i tak je Galvas jeden z nejvýraznějších Čechů na farmě. Jakub Galvas má za sebou své první tři zápasy v NHL • Foto Profimedia.cz

David JIŘÍČEK (Columbus Blue Jackets) Věk: 19 let

Pozice: obránce

Startů v NHL: 2

Tým v AHL: Cleveland Monsters

AHL 2022/23: 19 zápasů (5+15) Na jeho adresu se teď pějí ódy. Byl jedním z lídrů stříbrné dvacítky. Po vzoru Dominika Haška je dalším Čechem, který dříve získal medaili na MS seniorů a teprve potom pomohl dvacítkám. Díky jeho gólu proti Švédsku si čeští fanoušci mohli vzpomenout na slavnou rachnu kachnu Karla Rachůnka z památného semifinále MS 2010. Je fakt, že Jiříček roste i v AHL. Na farmě má momentálně prakticky bod na zápas, což je mezi beky skvělá vizitka. Někdy však na ledě vypadá příliš nad věcí. Trefně pozorování Jiříčka v akci popsal i kouč Vítkovic Miloš Holaň. „Když vidím Jiříčka, někdy by mě z něj asi trefil šlak. Strašně moc riskuje. Na druhou stranu v mládežnickém hokeji, proč ne. V dospělém už je to něco jiného. A brzdit toho kluka, když je mu to vlastní, by zase asi bylo špatně.“ V Columbusu už nakoukl do NHL ve dvou zápasech, ale zejména v tvrdosti a tlaku na pochybení u něj bylo vidět, že ještě potřebuje dozrát. To však nic nemění na faktu, že v něm Česku roste prvotřídní bek. PRVNÍ DOJEM: Nejofenzivnější beci od dob Židlického. A zázrak na ledě pokračuje! Video se připravuje ...

Matěj BLÜMEL (Dallas Stars) Věk: 22 let

Startů v NHL: 6 (1+0)

Tým v AHL: Texas Stars

AHL 2022/23: 25 zápasů (8+13) Tatínek Petr Blümel udělal kariéru jako vynikající rozhodčí. Matěj šel na druhou stranu hokejové barikády. Vydal se českou cestou, takže žádné zámořské juniorky ani brkzký úprk na sever Evropy. Ostruhy získal v Pardubicích a jako svěží vítr vletěl i do reprezentace. Právě díky národnímu dresu a jeho výkonech na MS 2022 přiletělo laso z Dallasu, byť o tři roky zpět Blümela draftoval Edmonton. V NHL už stihl dát gól Philadelphii, ale už delší čas válčí „jen“ na farmě. „Nešlo o náhodu. Byl to gól hodný NHL a Matěj prokázal, že je schopen hrát na této úrovni,“ řekl po zatím jediné Blümelově trefě za mořem kouč Stars Peter DeBoer. Od té doby ale nadějnému Čechovi moc příležitostí nedal. Matěj Blümel s pukem za první trefu v NHL • Foto Twitter.com/DallasStars

Lukáš ROUSEK (Buffalo Sabres) Věk: 23 let

Startů v NHL: 0

Tým v AHL: Rochester Americans

AHL 2022/23: 31 zápasů (10+15) Zatím se mu v zámoří lepí smůla na paty. Když ještě válel za Spartu, tenkrát jako jeden z mála opravdu mladých hráčů se dokázal prosadit v extralize. Byla mu předpovídána veliká budoucnost. V NHL si ho skutečně všimli. Podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu s Buffalem, ale v září 2021 těsně před startem přípravného kempu Sabres si přetrhl přední zkřížený vaz v pravém koleni. Takže operace a dlouhá pauza. Není to zase tak dlouho, co se spekulovalo o jeho návratu do Prahy, Rousek ale zatím drží a rve se o místenku v NHL. Čísla má solidní, jen mu úplně nepomáhá, že to současnému Buffalu vepředu docela šlape. Lukáš Rousek v dresu Rochesteru v AHL • Foto profimedia.cz

Jiří KULICH (Buffalo Sabres) Pozice: pravé křídlo

Startů v NHL: 0

Tým v AHL: Rochester Americans

AHL 2022/23: 24 zápasů (6+10) V Buffalu ještě chvilku zůstaneme. Jiří Kulich má k NHL přece jen blíže než jeho parták Lukáš Rousek. Už jen díky věku a pozici v prvním kole draftu. Na MS dvacítek navíc ukázal, že je to prostě rozený kanonýr a kotouč mu rozhodně nepřekáží, o čemž přesvědčoval už v Karlových Varech. Na farmu zprvu nechtěl, teď je za severoamerickou cestu rád. Kouč Rochesteru se znalostí vysokoškolského amerického hokeje Seth Appert o Kulichovi před sezonním kempem pronesl. „Měl by přijet na kemp s pocitem, že se může porvat o své místo v Buffalu. Jeho velkým plusem je pracovní morálka.“ Český útočník Jiří Kulich se dočkal draftu do NHL na konci prvního kola, což vedení Buffala, které jej získalo, dost překvapilo • Foto ČTK / AP / Ryan Remiorz

Jan JENÍK (Arizona Coyotes) Věk: 22 let

Pozice: pravé křídlo/centr

Startů v NHL: 16 (4+1)

Tým v AHL: Tucson Roadrunners

AHL 2022/23: 23 zápasů (5+9) Zdrobnělé příjmení odkazuje na milého chlapíka, ale to neplatí, když se vydá na led. Jan Jeník sice není rabiát, který by uměl promlouvat jen pěstmi, i když ránu umí taky rozdat. Zároveň je to ale šikovný hokejista, který je jednou nohou v prvním týmu Arizony už poněkolikáté. Jeho práce si zatím považují hlavně zástupci farmářského Tucsonu. „Přináší prvek, který není vlastní tolika hráčům. Hraje fyzicky, před brankou soupeře je jako doma. Je to pro něj přirozené, nebojí se hitů. Profituje ze svých předností a má vlastnosti, které jsou podstatné pro hráče NHL.“ Jan Jeník ve svém prvním zápase v NHL • Foto Profimedia.cz

Jakub LAUKO (Boston Bruins) Věk: 22 let

Pozice: levé křídlo

Startů v NHL: 7 (1+1)

Tým v AHL: Providence Bruins

AHL 2022/23: 21 zápasů (5+4) „Je hbitý a houževnatý. Nebojí se jít do rizikových prostorů. Přináší do týmu spoustu energie a jeho rychlost? To je něco, co jsme v sestavě potřebovali,“ nešetřil superlativy v říjnu loňského roku trenér Bostonu Jim Montgomery na adresu Jakuba Lauka. Jenže pražský rychlík na větší průnik mezi Pastrňáka a spol. čeká, přitom by v prvním týmu Bruins měl skvělé podhoubí díky početné české partě. Škoda, třeba se ještě poštěstí. Lauko sice vyniká vším, co o něm Montgomery prohlásil, ale kdyby byl bývalý křídelník Chomutova či Karlových Varů produktivnější, jistě by se v NHL uchytil už výrazněji. Jauko Lauko slavil první trefu v NHL, prosadil se na ledě Pittsburghu • Foto Reuters