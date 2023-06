Dostane Růžička adekvátní práci? Svěřenci mu věří. Může být šéfkouč

Radek Duda

svěřenec z mistrovské Slavie 2003

Seděla by k němu role šéfkouče

„Toť otázka. Vláďovy poslední štace nebyly povedené, a tak se domnívám, že by pro něj byla příhodná štace, kde by zastával roli šéfkouče a měl pod sebou trenérský štáb. Dohromady by to podle mě mohlo fungovat. Růža by tomu dával své oči, které má vynikající. Pokud by chtěl rovnýma nohama skočit zpátky do byznysu, musel by sezonu věnovat cestování, sledování nových trendů po světě. Nasát do sebe aktuální věci, které frčí. Hokej letí strašně kupředu, jakmile chvíli zaspíte, spíte dlouhé roky. Jen se podívejte na český hokej, chrápeme strašným způsobem. Dokud nebudeme mít u nejmenších výborné a patřičně zaplacené trenéry, nehneme se z místa.“