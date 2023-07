Drogy u hokejové mládeže: v akci kratom i medvídci. Ví se o nich, ale...

Česká osmnáctka vstupuje do Hlinka Gretzky Cupu • Jan Beneš/@narodnitym

Čeští hokejisté si na mistrovství světa do 18 let zahrají po čtyřech letech o medaile • iihf.com

Čeští hokejisté do 18 let potvrdili roli favoritů ve čtvrtfinále proti Švýcarsku • iihf.com

Automat s kratomem so objevil na Strašnické, TSK ho chce nechat odstranit • MČ Praha 10

Tři ze tří hráčů Mountfieldu HK měli v posledním play off pozitivní test na doping. Šok? Jistě. Ale tady nehledejte průšvih hokeje. Globálně má jiný problém, drogy. Bylo to tak vždycky, „stará“ NHL je proslulá historkami o kokainových party. Jen se postupně vše přesouvá jinam. Návykové látky jsou dostupnější, víc a víc je užívají teenageři. Hitem posledních let je prášek, přesněji řečeno kratom. Dál samozřejmě jedou nikotinové sáčky. Gumové medvídky jste viděli?