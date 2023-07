Tomášek o konci ve Spartě i zklamání z MS: Hořký pocit. Švédsko je výzva!

Se Spartou měl stále platnou dohodu. Ještě dva roky měl podle ní nosit rudý dres. Jenže v létě aktivoval výstupní klauzuli o odchodu do zahraničí. David Tomášek (27) si po KHL a Finsku vyzkouší další top evropskou ligu, plácnul si se švédským Färjestadem. „Rozhodnutí opustit Spartu bylo těžké,“ přiznává šikovný forvard. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz popisuje pozadí svého rozhodnutí a vrací se i k nepovedenému mistrovství světa v Rize.

Nabídek jste měl z Evropy víc. Proč jste kývl na tu ze Švédska?

„Je fakt, že po sezoně se nabídek pár sešlo. Bylo super cítit, že je o mě zájem. Všichni víme, jaká je situace s KHL a jak to ovlivnilo trh ve zbytku Evropy. Není snadné se teď do zahraničí dostat. Z Färjestadu jsem měl od začátku nejlepší pocit. Byl jsem rozhodnutý, že chci tam. Ve finále už jsem řešil jen dvě možnosti: zůstat ve Spartě, nebo Švédsko. Nakonec jsem si vybral novou výzvu, novou ligu. Zase mě to může posunout, zlepšit.“

Na sever obvykle chodí hráči se snem použít soutěž jako odrazový můstek do NHL. S jakým cílem tam jdete vy? Jaké jsou vaše sny a přání?

„Nechci být konkrétní. Hlavně se ale chci posunout sám. Liga mi ukáže další možnosti, co zlepšit, jak na sobě zapracovat. Färjestad má vysoké ambice, je to podobné jako Sparta. Je tam velká touha po týmovém úspěchu, proto hokej všichni hrajeme. Švédská soutěž je ale velice vyrovnaná.“