Růžička se seznamuje s druhou ligou: kvůli práci budou hráči občas chybět

Původně to leckdo mohl považovat za vtip, jenže teď už je to realita. Legendární trenér Vladimír Růžička převzal Slovan Ústí nad Labem a poznává s ním suterén českého ligového hokeje. Zatímco dřív koučoval prvotřídní hráče, teď má na starost studenty nebo borce, kteří se věnují hokeji spíš už jen pro zábavu. Přesto tuhle výzvu bere vážně a chce s druholigovým Ústím nad Labem zaútočit na postup o soutěž výš. Tam, kam Slovan historicky patřil.

„Pořád si myslím, že by se v tomto krajském městě měla hrát první liga,“ říká o týmu, který v ročníku 2007-2008 okusil dokonce extraligu.

Dřív pro něj bylo nemyslitelné, aby skládal trénink podle toho, kdo na něj vůbec dorazí. Avšak teď se musí vyrovnat s neduhy poloprofesionálního klubu. „Kvůli zaměstnání budou někteří občas chybět, další studují. Ale jsem rád, že trénujeme ráno,“ vysvětlil Růžička, jenž pro Severočechy dokonce shání sponzory a za pomocnou ruku si vzal exlitvínovského Daniela Brandu, jehož kdysi vedl ve Slavii.

I na této úrovni si během dvou přípravných duelů všiml všeobecného problému českého hokeje. A to, že mladé pušky zaostávají za starými bardy. V Ústí dominuje pětačtyřicátník Jaroslav Roubík a Růžička apeluje: „Představoval bych si, že mladší kluci budou více bojovat. Ti, kteří se perou o místo v týmu, by měli být lepší. Takže teď budou muset mnohem víc zabrat, aby se do sestavy dostali.“ Ne náhodou ve druhé lize stále hrají prim jména jako Viktor Hübl, Viktor Lukeš (oba Chomutov), Jan Hlaváč (Vrchlabí), nebo Václav Skuhravý (Cheb).

„Právě toho by ostatní měli sledovat, co odvádí na ledě,“ pochválil extraligového mistra z roku 2009 s karlovarskou Energií.

V Ústí Růžičkovou pomocnou rukou bude právě Roubík, majitel 1100 zápasů v první lize, v nichž nasbíral 1067 kanadských bodů. „Potvrzuje to, že této soutěži vévodí zkušení hráči. Předtím jsme se neznali, ale věděl jsem, že dřív v první lize exceloval. Mladí by se od něj měli učit. Ani přátelské zápasy nebere jako rutinu, nic nepodcení a je lídrem,“ popisuje někdejší reprezentační kouč.

A co do trenérských jmen bude letošní druhá liga nadmíru zajímavá. Mistr světa z roku 1996 Radek Bělohlav trénuje Příbram, Most vede dvojice Vladimír Kýhos – Petr Rosol a třeba ambicióznímu Chomutovu šéfuje exkouč Komety Brno Martin Pešout.