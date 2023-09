Duda o zavřené NHL či Kometě: Holík je mrtvý hráč, snad ho to ani nebaví

Nový díl podcastu Zimák přináší otevřenou hokejovou debatu s Radkem Dudou. Bývalý reprezentační útočník se vrací do dávné minulosti, kdy měl kariéru nastartovanou k působení v NHL. Proč mu sen nevyšel a jak velký podíl na tom podle něj měli jeho tehdejší agenti? Nynější vyhledávaný dovednostní kouč rozebírá i týmy, jimž krutě nevyšel start do extraligy.

Řeč byla především o brněnské Kometě, která je po čtyřech kolech na nule a sbírá se z rezignace hlavního kouče Patrika Martince. „Hokej je krásný i v tom, že každá sezona někoho načape nepřipraveného. Tohle však nečekal nikdo ani v nejčernějším snu,“ pronáší Radek Duda k týmu Libora Zábranského.

Příčiny zlého startu pojmenovává bývalý útočník Slavie, Plzně či Liberce jasně. „Kometa má špatně složený tým, nevidím tam lídra, ani vlčáky jaké měla dřív. Nemá tvář. Vyměněný trenér je vždycky prohrou hráčů… Takhle tam můžou mít pás a lifrovat jednoho trenéra za druhým a oni odrovnají, koho chtějí,“ myslí na hráčskou kabinu.

Zapnout podle Dudy musí především hokejisté evidovaní a placení jako lídři. V Brně jsou nyní na paškále zejména kapitán Martin Zaťovič a Petr Holík. „Rozdíloví hráči teď musí ukázat, jestli jsou takoví vůdci, za něž se považují, anebo si na ně jen hrají. Zaťu mám hrozně rád, ale čas nezastavíš. Už poslední sezona byla zvednutý prst. Tohle je už první liga,“ míní čtyřiačtyřicetiletý rodák z Chodova.

Mnohem víc očekává od kreativního Holíka. „Měl by ho být plný led, ale on je mrtvý hráč. To je duch. Přijde mi, že ho to ani nebaví. S tak obrovskou smlouvou chci vidět hráče, který na ledě nechá život. Který ukáže, že mu na klubu a mančaftu záleží. Já to tam nevidím,“ hodnotí někdejší extraligový mistr se Slavií a účastník MS 2003.