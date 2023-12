Táta Krejčí: Konec jsme oplakali. David je s Pastou kámoš na život a na smrt

Syna Davida přivedl k hokeji, směroval jej do velkého světa a po celou jeho úžasnou kariéru mu byl správným rádcem. A tak se nedivte, že Zdeněk Krejčí už nějakou dobu cítí jisté prázdno. Také on se potřebuje vyrovnat s tím, že jeho kluk, jeden z nejlepších českých hokejistů všech dob, musel opustit ledová jeviště. A to kvůli pochroumaným kyčlím. Sen o završení kariéry při pražském mistrovství světa se rozplynul. Pateticky řečeno je po všem, a tak táta Krejčí může poutavě vzpomínat na parádní kariéru šternberského rodáka.

Třeba na to, jak po zisku Stanley Cupu skončil doma sedmý ve Zlaté hokejce a přece ji pak získal. Od koho?

Nebo na to, jak Davidu Pastrňákovi usnadňoval vstup na zámořskou scénu. „Jsou to kámoši na život a na smrt,“ říká táta Krejčí v rozhovoru pro iSport Premium.

A kdy mu šikovný syn připravil největší zážitek v životě? Při mistrovství světa v Dánsku 2018. Když ospalý z letadla vletěl na zimák a jeho čtyři kanadské body srazily Rusy. Hokejisty ze země, kterou táta Krejčí nemůže vystát od osmašedesátého.

Odlétáte do Charlestonu za Davidem, ale původně to asi mělo být naopak, ne? David se měl vydat do Česka hrát extraligu.

„Měli jsme tam letět a poté se vracet zpět domů už s Davidem. My už pár týdnů dopředu věděli, že to směřuje ke konci, ale jakmile to v pátek vyšlo oficiálně, tak jsme si poplakali. To je jasné. Nechci to přehánět, ale je to podobné, jako když očekáváte úmrtí v rodině, jste s tím srovnaní a jakmile to přijde, stejně to obrečíte.“

David měl ještě smělé plány: dotáhnout to co nejdál ve vybraném týmu extraligy a pak to samé s národním týmem na mistrovství světa. Právě proto je vám Davida tolik líto?

„Přesně tak. Davida hnala vidina mistrovství světa, chystal se, že i přes zranění by půlku sezony mohl zvládnout. S tím, že pokud by se nominoval na mistrovství světa, velice rád by reprezentoval.“

David se nyní odmlčel, prožívá odchod do hokejové penze podobně těžce jako jeho rodiče?

„Ono to v něm zrálo, až to uzrálo. Čili takový ten teplotní šok, jak já říkám, u něj nebyl tak silný jako u nás. Srovnal se s tím, zkrátka. Dokud s tím srovnaný nebyl, doufal, že to nějakým způsobem půjde. Až se to jednoho dne zlomilo. Řekl nám, že než aby hrál na dvacet procent, radši své místo přenechá nějakému šikovnému klukovi. Doslova: Byl by to faul na fanoušky, na mě, na rodinu, na všechny… Takhle o tom David mluvil.“

Jaká tedy byla první reakce táty, který synovi věnoval tolik času a piplal jej pro světovou scénu? Reakce na konec kariéry.

„Vzali jsme to, nešlo to jinak, ale jak říkám, po tom konečném vyhlášení nám doma vyhrkly slzy. Všechen ten čas nám proběhl hlavou. Najednou vám dojde,