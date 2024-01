Slovensko před MS v Česku: politik by bral hráče z KHL. Zápas s Ruskem? Ne

Od válečného vpádu Ruska na Ukrajinu staví slovenská reprezentace, ostatně jako drtivá většina dalších zemí, tým bez hráčů z ruské KHL. Bude tomu i dál? Na Slovensku sílí hlasy, aby bojkot hokejistů vydělávajících v Rusku skončil. I z nejvyšších míst. Předseda parlamentu Peter Pellegrini, který se v budoucnu chystá kandidovat na post slovenského prezidenta, jasně naznačil, že i hráči z KHL by měli mít možnost hrát na šampionátu. „V NHL může hrát Rus, ale v KHL nemůže hrát Slovák. A pokud hraje, tak skončil. To je neupřímné a pokrytecké,“ říkal Pellegrini ve vyjádření na svém Facebooku.

Hráči z ruské KHL se ve slovenské reprezentaci naposledy představili v roce 2022. Na senzačně bronzové olympiádě v Pekingu a na mistrovství světa ve Finsku, kde skončilo Slovensko osmé. Po válečném vpádu Ruska na Ukrajinu už hráči z KHL reprezentovat nemohli, rozhodlo o tom vedení svazu.

Teď na Slovensku sílí hlasy, že by se měl zákaz zrušit. Proti by údajně nemusel být ani Miroslav Šatan, prezident svazu a generální manažer národního týmu. Byť se k tématu zatím oficiálně nevyjádřil. Zástupci svazu se pouze ostře ohradili proti spekulaci, že by v přípravě před šampionátem v Praze a Ostravě měli sehrát přípravné zápasy proti Rusku, jak o tom nedávno informovala ruská média.

„S Ruskou hokejovou federací jsme nevedli žádné rozhovory ani nemáme v plánu hrát přípravné zápasy s ruskou hokejovou reprezentací,“ píše se v oficiálním prohlášení slovenského svazu. „Jde o vymyšlenou informaci, jejíž původ neznáme a která nás šokovala. Podobné spekulace, které zbytečně ještě víc rozdělují polarizovanou společnost, důrazně odmítáme.“

K případnému zrušení reprezentačního embarga pro hráče z ruské ligy se svaz nevyjádřil. V KHL momentálně hraje devět slovenských hokejistů. Všechno bývalí reprezentanti, opory. Hned šest z nich má doma olympijský bronz z Pekingu 2022. Konkrétně brankář Patrik Rybár (Spartak Moskva), obránci Michal Čajkovský (Spartak Moskva), Martin Gernát (Jaroslavl), Mislav Rosandič (Togliatti) a útočníci Tomáš Jurčo (Omsk) a Michal Krištof (Soči).

Ke klíčovým postavám v národním týmu dřív patřili také brankář Adam Húska (Novgorod), obránce Christián Jaroš (Čerepovec) a útočník Adam Liška (Čerepovec). Podle Pellegriniho by měli mít možnost znovu bojovat o národní dres.

Podobně smýšlí i obránce Mislav Rosandič, který v české extralize hrával za Hradec Králové, Vítkovice a Liberec. V létě se rozhodl odejít do KHL, podepsal s Ladou Togliatti. V rozhovoru pro ruský portál championat.com o reprezentačním zákazu mluvil.

„Nevíme, jak to bude,“ říkal Rosandič. „Možná se něco změní. Neexistuje žádný zákaz povolávat hráče z KHL. Rozhodnout může jen vedení národního týmu, místenku si musíte zasloužit. Já to vidím takto – na jednu stranu můžu hrát celou sezonu v nejlepší lize Evropy, na druhé je reprezentace, do které se na základě sportovních výkonů ani nemusím dostat. Reprezentovat budu vždy rád, i se zraněním. Ale když porovnám tyto dvě možnosti, volba je jasná.“

Druhá věc je, jak by se na případné zrušení embarga díval zkušený kanadský trenér Craig Ramsay, který Slovensko vede. Jeho názory na válečný konflikt jsou poměrně jasné. Na druhou stranu, na mistrovství světa se ve skupině B v Ostravě slovenský tým střetne i s Kazachstánem. A ten měl před rokem na šampionátu na své soupisce hned 18 hráčů z KHL.

Nejbližší sraz národního týmu bude na začátku února. Slovensko se ve dvou duelech střetne ve Zvolenu s Německem (7. a 8. února). Podle dřívější dohody se utkají výběry hráčů do 25 let, čili tam se KHL řešit nebude.

A později? „Čeká nás osm přípravných zápasů s atraktivními protivníky,“ hlásí zástupci slovenského svazu. „O místě a jednotlivých zápasech budeme fanoušky informovat v blízké době.“ Na mistrovství světa v Ostravě se Slováci ve skupině B postupně střetnou s Německem, Kazachstánem, USA, Francií, Lotyšskem a Švédskem. První zápas je na programu 10. května.