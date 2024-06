Drsňák Štich zakotví o dvě patra níž: Jednou mě stejně čeká lopata

David Štich se dostal do potyčky s Milanem Jurčinou • Michal Beránek (Sport)

V extralize si bohatý zástup hráčů oddechl, už na ně nebudou mířit kladiva Davida Šticha. Ochránce spoluhráčů a řízný řešitel divokých rozmíšek na ledě se vydal o dvě patra níž. Poté, co mu budějovický Motor vypověděl dvouletý kontrakt v jeho polovině, se někdejší reprezentant rozhodl přijmout nabídku druholigové táborské štiky. Zatím druholigové, nutno dodat. „Konec v Motoru mi vzal vítr z plachet,“ vrací se o pár týdnů zpět 35letý zadák.

Na zimáku vzdáleném asi sedmdesát kilometrů od Budvar arény staví kádr pro postup do Chance ligy. To je každému jasné, po pořízení někdejších extraligových kmetů jakými jsou Jan Hruška (téměř 600 startů) nebo Davida Štich (14 sezon). V neposlední řadě se Tábor blýskl angažováním gólmana Olivera Šatného, nedávného účastníka mistrovství světa dvacítek, mládežnického reprezentanta.

Sjet z extraligového výtahu o dvě patra níž mi přišlo dost, ale když člověk vidí, jak Tábor posiluje, začíná mi to dávat smysl. Co vám?

„Mně určitě. Cílem je postoupit do první ligy, proto se posiluje. Klub navýšil rozpočet, podle toho tvoří kádr. Ambice jsou všem jasné, všichni je znají. První ligu chceme udělat. Ale nechci předbíhat.“

V Budějovicích jste s rodinou zakotvil, proto jste se díval kolem komína?

„Na jihu asi nebudu do konce života, ale vzhledem k tomu, že náš malej začal v Budějovicích chodit do první třídy a začal i s hokejem, manželka tu má práci, nechtěl jsem se nikam stěhovat. Jakmile se mi Tábor ozval, sedli jsme si, oni mi představili své cíle, ty mě oslovily. Už jsem se nechtěl plácat někde výš, ovšem na chvostu tabulky, Tábor mi dával smysl i do budoucna. Po pár schůzkách s trenéry jsme se domluvili.“

Nečekal jste ani chvíli na případné možnosti v extralize či Chance lize?

„Vůbec. Konec v Motoru mi úplně vzal vítr z plachet, doma jsem řekl, že s hokejem končím a půjdu normálně do práce. Nastal čas, kdy je zapotřebí vrátit rodině její podporu během mé kariéry. Cítím nutnost jí to vrátit. Nechtěl jsem paní trhat z práce a kluka ze školy, takže se zařídím konečně podle jejich potřeb.“

V jakém rozpoložení jste přijímal ukončení kontraktu v Budějovicích?

„První dny po vyhazovu jsem hokej úplně vymazal z hlavy, šel kolem mě. Svému agentovi jsem řekl, že kdyby někdo volal, tak se nikam stěhovat určitě nebudu a ani daleko dojíždět nehodlám. Následně se Lukáš Pech o mně zmínil Jakubu Grofovi z Tábora, na to konto mi zavolal a nastalo domlouvání. Pecháček už je takový poloviční agent.“ (usmívá se)

Naštval vás hodně konec v Motoru?

„Hokej tohle přináší, vyhazuje se všude. Leckde jako na běžícím pásu. Chtějí jít nějakým směrem, já to respektuju. Mě jen naštvalo, kdy mi to oznámili a jakým stylem. Nebudu říkat, že ne. Víc si nechám pro sebe, nechci to tahat na povrch. Ale beru, že jedni hráči přicházejí, druzí odcházejí.“