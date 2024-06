Dědek po neúspěchu ve volbách: Šeba v čele dozorčí rady je výsměch

V souboji o post viceprezidenta českého hokeje porazil Petra Dědka jasně Jan Tůma, pro kterého hlasovalo 50 delegátů, pro majitele Pardubic pouze 11. Místo nezískal ani ve výkonném výboru, když obdržel jen 13 hlasů.

„Tušil jsem, že to takhle dopadne, protože se domluvila změna volby na veřejnou. V tu chvíli lidé, kteří by nám to hodili a mohl být souboj vyrovnaný, se báli. Například toho, že by nedodrželi usnensení krasjkých organizací nebo i interních nařízení,“ vysvětloval Dědek.

Neúspěch však nepřipisuje agresivní politice, kterou před volbami zvolil. „Když se o tom bavíme interně a lidé to neposlouchají, nezbývá nic jiného, než to dát do médií. Od toho média jsou, aby psaly o věcech, které jsou špatné. Právě vy novináři byste se teď měli zajímat o to, co bude se stovkami milionů, které zmizely,“ řekl majitel Pardubic.

Členové výkonného výboru zároveň kladli důraz na to, že je důležité táhnout za jeden provaz, což Dědkovi se slovy, že se nejdná o golf vzkázal generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček. „On golf neumí, takže ho se mnou nemůže hrát,“ reagoval Dědek.

„Každý ať se zamyslí nad sebou. Myslím, že Aleš Kmoíček moc dobře ví, že zápisy z představenstev by se měly psát. Pokud je s tím on jako člen představenstav spokojen, tak já ne. Upozorňoval bych je v jakékoliv funkci, že když se věci nedělají jak mají, tak je potřba to říct nahlas,“ poukazoval.

„Český hokej dojížděl poslední léta na to, že chybělo nastavení všech legislativních, korporátních a elementárních pravidel. Čas ukáže, až se to vše vyndá. Pokud noví členové nebudou dělat vše pro to, aby to zametli,“ dodal Dědek.