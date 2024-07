Čestný občan Pasta. V Havířově bavil i komentoval: Měli jste pozvat Voráčka

David Pastrňák přijíždí do rodného Havířova s pohárem mistrů světa • ČTK / Sznapka Petr

Dlouho se nestalo, aby se havířovské náměstí Republiky zaplnilo téměř do posledního volného místa. Příjezd světového šampiona Davida Pastrňáka přilákal tisíce lidí, kteří na vlastní oči viděli, jak bostonský útočník přebírá ocenění čestného občana města. Reprezentant si jednu z mnoha chvil slávy ve své domovině užíval. Jak je jeho zvykem, přítomné bavil hláškami.

Netrpěliví fanoušci vyhlíželi hvězdnou osmaosmdesátku už desítky minut před zahájením akce. Když se krátce po dvanácté hodině prohnalo kolem náměstí otevřené žluté auto, na jehož střeše seděl milovaný hokejista s pohárem i medailí, dav jásal: „Už přijel!“

Nedočkavci mu běželi naproti, aby si jej mohli vyfotit. Když se pak z reproduktorů začala ozývat legendární skladba We Are the Champions od skupiny Queen, ovace zesílily.

Ještě víc, když sám Pastrňák vyšel na pódium. „Zdravím celý Havířov, přišli jste ve velkém počtu, moc si toho vážím. Hokej sice před fanoušky hraju, ale teď se mi trošku klepou kolena. Proslovy mi moc nejdou,“ smál se.

Po úvodních slovech se přesunul k připravenému plácku, kde malí budoucí hokejisté odehráli svůj krátký zápas. Pastrňák se během něj zhostil role komentátora.

„Takže tmaví budou Češi a červení Švýcaři, jo?“ ptal se. „Komentování mi ale zas tolik nejde, to jste si měli pozvat Kubu Voráčka,“ pobavil.

„Za bránou teď máme Červenku, ten je tam jako doma,“ perlil Pastrňák.

A když se v jednu chvíli dlouho čekalo na gól, spontánně se smíchem vychrlil: „Zatím to honíme po rozích, to je klasický český hokej.“

Když nejmenší dohráli, pogratuloval jim a předal ocenění. Poté prozradil, že před začátkem akce stihl ještě jedno utkání, a to přímo v Havířově. Tamní fotbalový klub totiž dopoledne nastoupil do předkola MOL Cupu proti Třinci.

„Musel jsem jít, když to bylo 1:0 pro Třinec, takže moc štěstí jsem klukům nepřinesl. Ale slyšel jsem, že nakonec po penaltách vyhráli, takže velký potlesk,“ žádal fanoušky.

Následně neopomněl zmínit ani oblíbený Baník, který ve čtvrtek v rámci 2. předkola Konferenční ligy porazil v prvním utkání arménské Urartu 5:1. Za to mu zatleskalo nemálo přítomných, kteří na náměstí dorazili v baníkovských dresech, aby se poté přesunuli do Ostravy na odpolední ligové utkání s Jabloncem.

Sedminásobného držitele Zlaté hokejky přišel na pódium pozdravit i herec a bavič Štěpán Kozub, který před lety právě v Havířově natáčel seriál Lajna. Neodpustil si celou řadu vtípků, v jednu chvíli dokonce Pastrňákovi málem sebral medaili.

Když mu ji český reprezentant pověsil na krk, Kozub poděkoval: „Tak to je celé, mějte se.“

Ke slovu se prostřednictvím připraveného videa na velkoplošné obrazovce dostala i Pastrňákova maminka Marcela, která prozradila několik zajímavostí. „Pokud by to Davidovi nevyšlo s hokejem, asi by byl malíř nebo natěrač,“ překvapila. Dojemné video obsahovalo celou řadu prostřihů na výrazné momenty Pastrňákovy kariéry, zakončeno bylo zlatým gólem z mistrovství světa i následnými oslavami.

Na závěr propršeného odpoledne nastoupil na pódium havířovský primátor Josef Bělica, jenž nejslavnějšímu odchovanci místního AZ předal čestné občanství, nejvyšší možné ocenění města.

„Vážený Davide, jsem moc rád, že to můžu být zrovna já, kdo vám to předává,“ vážil si slavnostního momentu s hvězdným útočníkem.