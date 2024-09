Jágr bavil, vysvětlil knížku, představil dva projekty. Rulík mluvil o Pastovi

Začalo to dlouhým skandovaným potleskem vestoje. Končilo známou melodií Pár přátel od Michala Davida, vedle něhož se do rytmu vlnil i hlavní hrdina večera. Jaromír Jágr. Zaplněné Forum Karlín vidělo Noc s legendou, která bavila nápaditým programem i doprovodnou show. Jako host promluvil třeba kouč Radim Rulík. Nositel slavného číslo 68 pak vysvětlil, proč odložil svoji autobiografii a oznámil dva nové projekty. Svoje podcasty i Noc s legendou – šampioni.

Po více než třech letech zažil opět velkolepé přivítání. „Ze srdce moc děkuju!“ svěřil se nejslavnější český sportovec a chytil se za srdce.

To jako dík všem, kteří si přišli poslechnout jeho poutavý příběh.

Jágra zpovídal promotér Petr Větrovský ze společnosti VDN Promo a nejdřív připomněli únorovou slávu v Pittsburghu, kde útočníkovi vyvěsili dres s číslem 68. Odhalil i něco ze zákulisí, třeba to, že přímo šéf NHL Gary Bettman musel odsouhlasit, že se Jágr může zúčastnit týmového rozbruslení.

Den předtím se zúčastnil i týmového tréninku. „A dal jsem i nějaký góly. Takže úroveň NHL není taková,“ žertoval.

Když vyprávěl, byl ve svém živlu, mísil příhody s vtípky. Řeč padla i na jeho někdejší slavný účes. „Mám plán se k tomu vrátit,“ pobaveně se podíval na přítelkyni Dominiku, která seděla v první řadě. Když byla řeč o jeho domu v Pittsburghu, vzpomněl si, že kabát, který tam objevil, patří nejspíš jeho první partnerce Ivě Kubelkové.

„Tady vidíte, že nejsem žádný cheap. Když holky něco chtěly, mělo to kvalitu. Tenhle kabát vydržel třicet let,“ smál se.

Mezi hosty byl Jiří Šlégr , jeho dlouholetý spoluhráč právě z Pittsburghu, nebo někdejší kouč a dnešní šéf svazu Alois Hadamczik . Promluvil i Radim Rulík, jenž dovedl národní tým ke zlatu v Praze. Také oni slyšeli aplaus vestoje.

Trenér byl pohotový, vtipný. Rozhodně žádný suchar, jak někdy působí, když je na střídačce. Mluvil o tlaku, který schválně vzal na sebe. Nebo o Davidovi Pastrňákovi , kterého ve finále jednou neposlal na led v útočném pásmu s vysvětlením, že správný čas přijde.

A opravdu přišel. Vhazovalo se přesně tam, kde si to elitní střelec přál. A trefil vítězný gól! „Abych řekl pravdu, o tom signálu jsem ani nevěděl. To si vymysleli kluci,“ přiznal Rulík. Potom zaplněné hlediště pobavil i hláškou: „Po vítězném finále za mnou Pasta přišel a říkal: Trenére, ještě že je konec. Pátý zápas už bych pod tím tvým systémem nedal.“

I za to slyšel potlesk. Právě jeho náročný hokej dovedl reprezentaci ke zlatu.

V hledišti při všech zápasech nechyběl právě ani Jágr, jenž práci realizačního týmu pochválil.

Má dva projekty, zmínil i knížku

Legendární útočník při svojí show ve fóru Karlín prozradil dvě novinky. Tou první je, že na 18. prosince chystá velkolepý večer v O2 universu, kdy právě on propojí další velké české příběhy. V jeho rámci vystoupí nejenom Jágr, ale i fotbalová legenda Pavel Nedvěd nebo globální hvězda v MMA – Jiří „Denisa“ Procházka. Vstupenky půjdou do prodeje v pondělí ve 14 hodin.

„Hodně lidí muselo spadnout na zem, aby se zase vyhrabali. I tohle chceme připomenout,“ vysvětluje Jágr.

Druhou věcí je to, že nejslavnější český sportovec rozjíždí vlastní internetovou televizi 68 TV, která bude nabízet exkluzivní obsah. „Třeba diváci budou moct nahlédnout za kulisy natáčení filmu o jeho poslední sezoně nebo další zajímavosti,“ hlásí promotér Petr Větrovský.

Součástí internetové televize bude i podcast 68 minutes. Jágr je spolu s kamarádem Větrovským a zpěvačkou Jitkou Boho jedním ze tří moderátorů, kteří budou zpovídat velké osobnosti českého sportu i showbyznysu. Hosty jsou třeba Lukáš Krpálek , již zmiňovaný Radim Rulík nebo Roman Červenka . Nebudou chybět ani herci nebo jiné známé osobnosti.

„Jsou to naše legendy. Lidi, kteří něco dokázali a mají co říct. Jde nám o to, abychom je ukázali i z jiné stránky,“ vysvětluje Jágr. „Také oni měli svoje problémy, museli si projít temným obdobím života a znovu povstali.“ Chce mluvit také o lidech, kteří si zaslouží respekt, ale nejsou tak slavní.

Exkluzivně tenhle program najdou fanoušci na Herohero, poté také na dalších platformách.

Jágr veřejně vysvětlil i to, proč odložil vydání svojí unikátní autobiografie, na které spolupracují redaktoři deníku Sport, a vydává ji vydavatelství Czech News Center. „Vím, že se to dělá už čtrnáct let, ale já jsem takový, že když už něco dělám, tak chci, aby to bylo perfektní. Věřím, že to bude nejlepší dílo, které tady kdy bylo,“ uvedl Jágr.

Nebude to klasický životopis, ale spíš jeho zamyšlení o životě, kdy hledá otázky na odpovědi, proč zrovna on byl tím, kdo se stal nejlepším hokejistou planety.

Knížka by měla vyjít za rok. „Snad v tom patnáctém roce to dopadne,“ pousmál se.

Noc s legendou zakončilo vystoupení Michala Davida, jehož hity byly nedílnou součástí úspěchů české reprezentace v devadesátých letech. I nejslavnějšího Nagana.