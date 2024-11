Ihnačák o emigraci: Psali, ať nás vrátí do Ruska. Do NHL pomohla náhoda

Za komunistů mu estébáci vzali pas, aby nemohl vycestovat. Peter Ihnačák (67) stejně vzal roha. V roce 1982 uprchl během šampionátu ve Finsku. Hrál v kalhotách, v nichž schovával tři tisíce dolarů. „Kdyby praskly, peníze se rozsypou po ledě,“ vzpomíná. S bratrem, který už žil v New Yorku, odjel tajně lodí do Švédska a odtud pokračoval do Severní Ameriky, kde hrál osm let NHL. V rozhovoru pro deník Sport podrobnosti dramatického útěku popsal. Co k němu vedlo?