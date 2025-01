Ikona Lidström o Haškovi: Nikdo jiný tak nechytal! A historky mimo led

Nejlepší brankář, se kterým jsem kdy byl v týmu. To o čerstvě šedesátiletém Dominiku Haškovi prohlásila další legendární postava. Jeden z nejlepších beků v dějinách hokeje. Pro iSport.cz o někdejším spoluhráči a kamarádovi exkluzivně promluvil Nicklas Lidström, sedminásobný držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL a prvotřídní lídr. „S Domem nikdy nebyla nuda,“ hlásí čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu, který Pohár dvakrát vyválčil v Detroitu právě s Dominátorem. Sport Magazín k Haškovým šedesátinám objednávejte ZDE>>>

Člen prestižního Triple Gold Clubu spojil celou kariéru s Red Wings. Odehrál za ně dvacet sezon, posledních šest je vedl jako kapitán. Teď švédská ikona pracuje pro klub svého srdce jako viceprezident hokejových operací.

O Haškovi ochotně promluvil po telefonu, ve svém zámořském domě vyšel do vyššího patra, aby chytil lepší signál. „S Domem jsme pořád v kontaktu, i když už to není na pravidelné bázi,“ říká 54letá osobnost, jež v NHL odehrála 1564 zápasů.

Co se vám vybaví jako první, když slyšíte jméno Dominik Hašek?

„Na začátku řeknu soutěživost. Opravdu velká soutěživost. Zábavný člověk, s nímž byla mimo led velká legrace. A kamarád. To jsou hlavní věci, které mi naskočí.“

Hašek o vás říká, že jste nejlepší obránce, se kterým kdy hrál. Jaké to pro vás je?

„Moc příjemné. Je to pocta. Že mu děkuju! (smích) A hned mu to vrátím.“

Stejným komplimentem?

„Ano. Dom je nejlepší brankář, se kterým jsem kdy byl v týmu. Takže je to vzájemný. Musím zopakovat, že měl v sobě neuvěřitelnou soutěživost. A měl unikátní styl. Jediné, co ho zajímalo, bylo chytit puk. Tomu podřizoval všechno.“

Co jste tehdy říkal způsobu, jakým chytá?

„Byl jiný. Většinou brankáři používali rozkleky, snažili se situace hodně ustát. Ale to nebyl jeho případ. Měl svůj styl. Jedinečný, nenapodobitelný. Dopředu byl schopný číst situace a rychle si vyhodnotit, jaký je nejlepší způsob, aby puk chytil. Stejně jako ostatní gólmani měl výborné postavení, ale lépe četl hru. Předvídal. Dokázal odhadnout, odkud přijde střela a kam poletí. No a pak přicházely ty jeho famózní zákroky.“

Byl v tom kus akrobacie, že?

„Jednou po puku skočil rybičku. Jindy si lehnul na záda, vymrštil nohy. Mohli jsme ho vidět v nejrůznějších polohách. Soupeř už si možná myslel, že ho překonal, ale najednou se odněkud vymrštila jeho ruka, noha, cokoliv… Mám dojem, že nikdo jiný takhle nechytal.“

Jak bylo těžké dát mu gól při tréninku?

„Hrozně náročné. To souvisí s tím, o čem už jsem mluvil. Jak byl soutěživý. Nechtěl pustit žádný puk. Nenáviděl, když dostal gól. Vždycky zuřil, když pustil nějakou