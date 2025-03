Dobrá zpráva! Dopita se po pěti letech vrací k hokeji, v jaké roli?

Na konci března před pěti roky Jiří Dopita zamával prvoligovému Vsetínu, který úspěšně vedl čtyři sezony a od té doby se do hokeje nevrátil, neboť řešil přetrvávající zdravotní obtíže. Hokejové prostředí jeho kumšt postrádalo, ovšem česká ikona se potřebovala dát do pořádku. Dlouhá pauza od hokeje je podle zjištění webu iSport.cz u konce, 56letý olympijský šampion z Nagana a trojnásobný mistr světa se vrací do branže.

Vlastně se už do ní vrátil, počínaje prvním únorovým dnem bývá k vidění na různých zimních stadionech. „Je to pravda,“ reagoval Alois Hadamczik na informace iSport.cz o opětovném zapojení Jiřího Dopity do sféry českého hokeje. „S Jirkou jsem se nedávno potkal a zeptal se ho, jestli by nám nechtěl pomáhat. Je to správný chlap a i z toho důvodu jsem se vynasnažil, abych ho získal opět do velkého hokeje. Budu jedině rád, pokud jej tahle příležitost vrátí naplno zpět,“ doplnil Hadamczik.

Sám Dopita se nechce ke své nové roli vyjadřovat, iSport.cz poslal textovou zprávu, v níž poděkoval za zájem, ale s dovětkem, že zatím chce zůstat v mediálním ústraní.

Co je tedy náplní práce uznávané legendy? Od vedení Českého hokeje obdržel a také využil nabídku na pozici