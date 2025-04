Po titulech v Třinci k AI projektům. Jaroměřský: Nelenil jsem, ne každý konec musí být depresivní

Sedm sezon byl spjat s Olomoucí. V premiérovém roce na Hané vystřelil rozhodujícím gólem postup Kohoutů do extraligy, v dalších letech se spolehlivými výkony vyšvihl k angažmá v suverénním Třinci. „Postup do extraligy byl pro mě možná paradoxně větší zážitek než tituly s Třincem,“ říká šestatřicetiletý Jan Jaroměřský. Do „Plecharény“ se brzy vrátí, nově by měl pomáhat jako asistent u mládeže.

Hlavní náplní však pro něj zůstává práce v IT sektoru, v němž se pohybuje už téměř rok. Pod záštitou firmy AIKIT Digital touží společně se svými kolegy sestavit platformu, která mladým sportovcům pomůže v rozvoji kariéry. „Začínáme stavět projekt, který by v oblasti umělé inteligence dokázal sestrojit trenéra. Ten by v sobě dokázal mít zabudovaná všechna odvětví, která by pomohla zlepšit výkon mladých sportovců,“ prozrazuje Jaroměřský.

Jak jste se po hokejové kariéře k práci v informačních technologiích vůbec dostal?

„Prakticky hned po konci jsem se s kamarádem Vaškem Karchem ve firmě Stavaři Třinec učil ve stavebnictví, abych dále mohl rozvíjet development, který mě baví. Pak ale přišla nabídka z IT sektoru, kde jsem si prošel kurzem na specialistu umělé inteligence, což odstartovalo moji kariéru. Teď dělám byznys development. Starám se primárně o rozvoj firmy v Ostravě a Olomouci.“

Co to obnáší?

„Jedná se o společnost dodávající veškeré služby. Technologické specialisty, IT projekty, automatizace ve výrobě nebo AI projekty. Hlavní sídlo AIKIT Digital je v Praze, druhá divize v Brně a já mám na starost to rozšířit na Moravu a Slezsko. Když se řekne IT, je to obrovský pojem. Kdyby se mě někdo zeptal, co chci dělat, řeknu mu, že projekty a transformace firem co se týče umělé inteligence. Baví mě konference a chytří lidé, od kterých se učím, co vůbec AI znamená a jak je možné firmu v transformaci posunout. Je super, že se v tomhle můžu rozvíjet. A kam bych chtěl cílit? Do AI masterclass. Chci firmám jakékoliv velikosti přinášet digitální transformace.“

Informační technologie vás lákaly odjakživa?

„Vždy mě lákaly velké věci. Kde jinde je takový potenciál něco vytvořit než v IT sektoru? Ten už řídí celý svět. Bez informačních technologií se neobejde žádná firma, žádná instituce, dokonce vy ani já. Pokud budete dělat práci v tomto oboru, myslím si, že o ni nikdy nepřijdete.“

Jakým projektům se teď konkrétně věnujete?

„Navazuji partnerství s velkými technologickými firmami v regionu, kde dodáváme kapacity a pomáháme s IT projekty. Ale začínáme také stavět projekt, který by v oblasti umělé inteligence dokázal sestrojit komplexního trenéra. Ten by v sobě dokázal mít zabudovaná všechna odvětví, která by pomohla zlepšit výkon mladých sportovců. Když jsem hrál, vyhodnocovaly se různé grafy, jenže vy ke sportovní kariéře potřebujete i výživu. Spoustě lidí, i já to znám, chybí nějaká mentální stránka složitosti hry. Poznal jsem to nejen na sobě, ale třeba i na synovi, který hraje hokej v šesté třídě. Už teď vidím, že ho stresují chyby, s nimiž se neumí vypořádat. Proto jsem si říkal, jak bychom využili technologie dnešní doby, abychom udělali něco přínosného.“

Jak přesně by měl projekt AI trenéra fungovat?

„Rádi bychom na jednu silnou platformu vyvinuli nástroj, kde bude zabudovaný kondiční trenér vyhodnocující tréninková data a rozvíjející se sportovní výkon. Dále výživový trenér, který se bude starat o plnohodnotnou stravu a suplementaci. Fyzioterapeut pomůže předcházet zranění a zároveň bude podporovat zdravý vývoj. Chybět tam nebude ani psycholog, který se postará mentální odolnost a připravenost. Ne nadarmo se říká, že velká část výkonu je o hlavě. Chtěli bychom ale postavit takovou platformu, která na žádný konkrétní sport zaměřena nebude. Bude ji moct využívat opravdu každý profi i amatérský sportovec.

Chápu správně, že na to chystáte aplikaci.

„Ano. Ještě ale přemýšlíme, jestli to uděláme také do webového rozhraní. Protože co si budeme povídat, smartphony řídí svět daleko víc než web. Chceme to primárně jako aplikaci pro chytré telefony. Prakticky kdykoliv se budete moct obrátit na rádce, který pomůže posouvat sportovní výkon ve všech oblastech. Půjde o to, jak být silnější, co jíst před zápasem, jak se vyhnout zranění a také jak se vypořádat s