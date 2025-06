ZIMÁK s Blümelem: Vybírat si další klub NHL bude vzrušující, ale i trochu stres

Matěj Blümel například velmi zajímavě hovoří o tom, že Dallas Stars, kteří jej během tří let nepustili na delší čas do prvního týmu, nebyli vůbec špatnou volbou. Nakonec mu totiž získané renomé v AHL může hodně pomoci.

„Spousta lidí si říká, že to ode mě tenkrát bylo hrozně blbý rozhodnutí. A že mi podpis Dallasu vůbec nic nedal, protože mě zakopali na farmě a nevím co všechno. Jenže když se nad tím zamyslíte…“ pouští se v Zimáku do rozboru 25letý útočník.

