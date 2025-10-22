Nejen Jágr. Česko soutěží veteránů, v desítce nejstarších hráčů Evropy je pět extraligistů
Jaromír Jágr je světový unikát, to není žádná nová zpráva. Za čtyři měsíce oslaví své 54. narozeniny a podle všeho na ledě. Na tom extraligovém, kde se to veterány jen hemží. Ano, česká extraliga je jich stále plná, s ohledem na zahraničí rozhodně. Web iSport přináší sumář deseti nejstarších hráčů v elitních evropských soutěžích – v Česku, Finsku, Švýcarsku a Německu. Celou polovinu TOP 10 mazáků obsazují hráči z nejvyšší domácí ligy.
1. Jaromír Jágr (53 let)
Narozen: 15. února 1972
Klub: Rytíři Kladno
Bilance v extraligové sezoně: 2 zápasy, bez bodu
Kdyby si teď honem zabalil fidlátka a stal se trenérem, například ve Finsku bude patřit k nejstarším šéfům na střídačce, jen čtyři kouči v Liize se narodili dříve než česká hokejová ikona. Ta nedávno naskočila do své 38. profesionální sezony, kvůli zranění svalu se zpožděním. V minulé sezoně platilo, že s Jágrem v sestavě Kladno málokdy prohrálo, nyní to má zatím 1:1. Až pořádně natrénuje, bude znovu zlobit.
2. Thomas Jordan Trevelyan (41 let)
Narozen: 6. března 1984
Klub: Augsburger Panther
Bilance v sezoně DEL: 7 zápasů, 1 bod (0+1)
Nevysoký, jen 175 centimetrů vysoký křídelník, je velký držák. Kanaďan s německým pasem se v minulosti protloukal přes NCAA a AHL, aby se před třinácti roky rozhodl zkusit štěstí v Evropě. A hned první pokus v Německu mu parádně vyšel, v Augsburgu se stal žijící legendou klubu, od roku 2011 v něm působí až doteď. Nestřílí mraky gólů, je spíš defenzivním specialistou. Ale fanoušci Panterů jej milují.
3. Pierre-Édouard Bellemare (40 let)
Narozen: 6. března 1985
Klub: Ajoie
Bilance v sezoně NL: 15 zápasů, 6 bodů (0+6)
Velká story. Tenhle Francouz se po letech strávených ve Švédsku vydal v 29 letech na zkušenou do zámoří, když se dohodl s Flyers. Extra velké šance probít se do NHL se mu nedávaly, jenže vylezlo z toho rovných 700 zápasů mezi šlechtou (138 bodů) a dalších 85 ve Stanley Cupu. Nádherná kariéra! Bellemare skončil za oceánem předloni v Seattlu a zamířil si to do švýcarského Ajoie.
4. Petr Vrána (40 let)
Narozen: 29. března 1985
Klub: Oceláři Třinec
Bilance v extraligové sezoně: 14 zápasů, 1 bod (1+0)
V sezoně 2018/19 učinila Sparta jedno z nejhorších rozhodnutí za hodně dlouhou dobu. Do Třince poslala svého kapitána a opačným směrem putoval Roberts Bukarts. Co se dělo dál, víme. Oceláři začali sbírat jeden titul za druhým, a to s velkým přispěním Vrány jak na ledě, tak v kabině. Co v Praze nedokázal prosadit, to mu pod Javorovým šlo pěkně od ruky. Klubová legenda má nyní mnohem skromnější roli (9 minut), stále však takovou, že mu místo v sestavě patří.
5. Marc-Antoine Pouliot (40 let)
Narozen: 22. května 1985
Klub: Servette Ženeva
Bilance v sezoně NL: 15 zápasů, 4 body (3+1)
Rodák z frankofonního Quebeku je v Ženevě jako doma. V NHL zvládl odehrát za Edmonton a Tampu necelé dvě stovky bitev s výkazem 57 bodů. Časem se však propadl do AHL, ale pochopil, že v Evropě může udělat hodně dobrou kariéru, od roku 2012 působí ve Švýcarsku. Tenhle krok se mu vyplatil. Chytrý a šikovný centr se solidní střelou působí pátým rokem v Servette a nevypadá, že by chtěl končit.
6. Vladimír Dravecký (40 let)
Narozen: 3. června 1985
Klub: Oceláři Třinec
Bilance v extraligové sezoně: 13 zápasů, 1 bod (0+1)
Vedle Vrány další velká třinecká persona, ke dvěma titulům se Slovanem Bratislava přidal pět s ocelářskou famílií. Dravecký vždycky uměl zasadit úder ve chvíli, kdy si kolegové vybírali chvilkové volno, měl čuch na klíčové situace, nejen gólové. Nesmírně užitečný hráč, byť bodově nikdy neexceloval. Ale v cestě za zlatem takové hráče moc potřebujete. S Petrem Vránou plní dispečerskou roli ve čtvrté formaci.
7. Roman Červenka (39 let)
Narozen: 10. prosince 1985
Klub: Dynamo Pardubice
Bilance v extraligové sezoně: 9 zápasů, 11 bodů (3+8)
Na profesionální úrovni má odehráno přes 1300 duelů, což je úctyhodný počin a i přes pokročilejší věk si drží bilanci téměř bodu na zápas. A platí to u něj doteď, i když v Pardubicích naskočil později, jeho fortel začal ihned působit. Pokud mu bude držet zdraví, je schopen ještě pár sezon dát. Nyní se nejlépe placený hráč extraligové historie soustředí na to, aby Dynamo dovedl do zlatého cíle. Pokud by to ani napodruhé nevyšlo, je otázkou, co dál.
8. Martin Růžička (39 let)
Narozen: 15. prosince 1985
Klub: Oceláři Třinec
Bilance v extraligové sezoně: 14 zápasů, 3 body (1+2)
Stejně jako Červenka oslaví kulatiny během prosincové přestávky. Ale zatímco jeho pardubický soupeř zabojuje o únorové Hry v Miláně, pro Růžičku už je nároďák pasé. I přes světový primát 2010 je to trochu hořký příběh. Na rozdíl od klubového počínání, díky němuž se stal MVP třineckého klubu v celé historii. Sedm titulů hovoří za vše. A také 83 bodů (40+43) v sezoně 2012/13. Obdivuhodné! Nyní k němu body už tolik nejdou, loňské těžké zranění udělalo své.
9. Veli-Matti Savinainen (39 let)
Narozen: 5. ledna 1986
Klub: TPS Turku
Bilance v sezoně Liigy: 7 zápasů, 2 body (0+2)
Čekal do svých 33 let, než se stal poprvé a naposledy mistrem světa. Psal se rok 2019 a šlo o jeden z pěti šampionátů, jichž se rodák z Espoo zúčastnil. V branži byl vždy ceněn za svou ofenzivní univerzálnost, pracovitost oběma směry. Zahrál si ve Švédsku i v Rusku, ale doma je pro něj doma, na kontě má téměř sedm set startů ve finské Liize a pět titulů. Zkraje roku se stane jediným čtyřicátníkem v tamní elitní soutěži. Rychlostně soutěže stále ještě stíhá.
10. Raphael Díaz (39 let)
Narozen: 9. ledna 1986
Klub: Zug
Bilance v sezoně NL: 7 zápasů, 3 body (0+3)
Legendární obránce a patriot Zugu, odkud si odskočil jen nakrátko do Fribourgu, jinak celou dospělou kariéru krom odbočky do NHL, strávil doma. Ve švýcarské NL má odehráno 960 zápasů, takže tisícovka je na dosah. Díaz býval vždy ceněný za chytrost a všestrannost, klubům i národnímu týmu odvedl výborné služby na přesilovce, kde platil jeho přehled a výborná střela od modré. Dřív platila i jeho na beka neobyčejná rychlost, ta už je dnes nutností.