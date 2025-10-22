NHL ONLINE: Palát vyzývá Jiříčka, Kulich hraje s Detroitem. Klapka proti Montrealu
Expert The Hockey News o úbytku Čechů v NHL i Kanaďanech v extralize. Překvapil, koho by vzal do Milána • Zdroj: iSport.tv
Ondřej Palát s New Jersey touží po prodloužení vítězné série, která se po utkání s Minnesotou, za kterou nastupuje David Jiříček, může protáhnout už na šest duelů. Jiří Kulich usiluje o opětovné zapsání se na gólovou listinu, a to proti Detroitu. Adam Klapka z Calgary měří síly s Montrealem. Všechny zápasy té nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|6
|10
|16
|7
|7
|2.
|Mark Stone
Vegas
|2
|11
|13
|6
|2
|3.
|Dylan Larkin
Detroit
|5
|6
|11
|6
|9
|4.
|Martin Nečas
Colorado
|5
|6
|11
|7
|9
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|7
|3
|10
|6
|5
|6.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|6
|4
|10
|7
|9
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|5
|5
|10
|7
|-4
|8.
|Nick Schmaltz
Utah
|4
|6
|10
|7
|2
|9.
|Tom Wilson
Washington
|4
|6
|10
|7
|2
|10.
|Matt Boldy
Minnesota
|4
|6
|10
|7
|-1
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|6
|3
|2
|0
|1
|24:15
|10
|2
Washington
|7
|4
|1
|0
|2
|21:13
|10
|3
Devils
|6
|5
|0
|0
|1
|24:17
|10
|3
Pittsburgh
|7
|5
|0
|0
|2
|23:16
|10
|5
Detroit
|6
|4
|1
|0
|1
|20:14
|10
|6
Montreal
|7
|3
|2
|0
|2
|25:20
|10
|7
Florida
|8
|4
|0
|0
|4
|19:23
|8
|8
Flyers
|6
|2
|1
|1
|2
|18:16
|7
|9
Rangers
|8
|3
|0
|1
|4
|16:15
|7
|10
Toronto
|7
|2
|1
|1
|3
|24:25
|7
|11
Columbus
|6
|3
|0
|0
|3
|19:16
|6
|12
Boston
|8
|2
|1
|0
|5
|24:26
|6
|12
Islanders
|6
|3
|0
|0
|3
|20:22
|6
|14
Ottawa
|7
|1
|1
|1
|4
|22:33
|5
|15
Buffalo
|6
|2
|0
|0
|4
|15:18
|4
|16
Tampa
|6
|1
|0
|2
|3
|16:21
|4
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|7
|5
|0
|2
|0
|24:14
|12
|1
Vegas
|7
|4
|1
|2
|0
|30:20
|12
|3
Winnipeg
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|10
|4
Utah
|7
|3
|2
|0
|2
|21:16
|10
|5
Chicago
|7
|2
|1
|2
|2
|22:18
|8
|6
Vancouver
|7
|3
|1
|0
|3
|21:22
|8
|7
Seattle Kraken
|7
|1
|2
|2
|2
|19:23
|8
|8
Anaheim
|6
|2
|1
|1
|2
|19:20
|7
|9
Edmonton
|7
|2
|1
|1
|3
|18:20
|7
|10
Minnesota
|7
|2
|1
|1
|3
|20:23
|7
|11
St. Louis
|6
|3
|0
|1
|2
|16:20
|7
|12
Dallas
|6
|2
|1
|0
|3
|20:23
|6
|13
Kings
|7
|0
|2
|2
|3
|19:25
|6
|14
Nashville
|7
|2
|0
|2
|3
|17:24
|6
|15
San Jose
|6
|0
|0
|2
|4
|16:29
|2
|16
Calgary
|7
|0
|1
|0
|6
|12:27
|2