NHL ONLINE: Palát vyzývá Jiříčka, Kulich hraje s Detroitem. Klapka proti Montrealu

Expert The Hockey News o úbytku Čechů v NHL i Kanaďanech v extralize. Překvapil, koho by vzal do Milána • Zdroj: iSport.tv
Ondřej Palát v utkání proti Columbusu
Jiří Kulich z Buffala překonává Jakuba Dobeše v brance Montrealu
Brankář Montrealu Jakub Dobeš likviduje šanci Jiřího Kulicha z Buffala
Český obr Adam Klapka v úvodním duelu nové sezony NHL
Gólman Oilers Stuart Skinner likviduje pokus českého útočníka Flames Adama Klapky
Ondřej Palát s New Jersey touží po prodloužení vítězné série, která se po utkání s Minnesotou, za kterou nastupuje David Jiříček, může protáhnout už na šest duelů. Jiří Kulich usiluje o opětovné zapsání se na gólovou listinu, a to proti Detroitu. Adam Klapka z Calgary měří síly s Montrealem. Všechny zápasy té nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas6101677
2.Mark StoneVegas2111362
3.Dylan LarkinDetroit561169
4.Martin NečasColorado561179
5.Mark ScheifeleWinnipeg731065
6.Nathan MacKinnonColorado641079
7.Kirill KaprizovMinnesota55107-4
8.Nick SchmaltzUtah461072
9.Tom WilsonWashington461072
10.Matt BoldyMinnesota46107-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina6320124:1510
2Washington7410221:1310
3Devils6500124:1710
3Pittsburgh7500223:1610
5Detroit6410120:1410
6Montreal7320225:2010
7Florida8400419:238
8Flyers6211218:167
9Rangers8301416:157
10Toronto7211324:257
11Columbus6300319:166
12Boston8210524:266
12Islanders6300320:226
14Ottawa7111422:335
15Buffalo6200415:184
16Tampa6102316:214
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado7502024:1412
    1Vegas7412030:2012
    3Winnipeg6500123:1310
    4Utah7320221:1610
    5Chicago7212222:188
    6Vancouver7310321:228
    7Seattle Kraken7122219:238
    8Anaheim6211219:207
    9Edmonton7211318:207
    10Minnesota7211320:237
    11St. Louis6301216:207
    12Dallas6210320:236
    13Kings7022319:256
    14Nashville7202317:246
    15San Jose6002416:292
    16Calgary7010612:272

