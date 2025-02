Dudova zpověď: Ráďa nemusí hrát hokej. Hlavně, ať ho máme živého

Ve čtvrtečním Zimáku jsme udělali malou odbočku, přicházíme se speciálním dílem. Je jím otevřená zpověď Radka Dudy, který se svou rodinou v minulých více než dvou letech prožíval nepředstavitelně těžké a vysilující období poté, co jeho synovi Ráďovi diagnostikovali leukémii. Se stálým hostem Zimáku jsme se rozhodli, že nabídneme svědectví, které mnoha dalším rodičům může pomoci, protože Radek Duda se svými nejbližšími prokázali velkou vnitřní sílu a energii v dlouhém boji se zákeřnou chorobou. A o malém Ráďovi to platí desetinásobně. Ne náhodou se oba dva stali letošní tváří projektu O kapku lepší hokej, jenž si dává za cíl pomáhat dětem v boji s těžkou nemocí – poruchou krvetvorby. „Jsme na dobré cestě, ale ještě nejsme vítězi, ještě nemáme vyhráno,“ říká pokorně bývalý hokejový reprezentant, přičemž pro svého syna má jen slova obdivu, jak vše zvládá. V prémiové části Zimáku, kterou najdete na adrese zimakpodcast.cz si rozebereme i Dudovu hokejovou současnost, jednak trenérskou, tak i expertskou. V hokejovém prostředí jeho názory umí zadunět, zároveň mnohé dráždí. Radek Duda vysvětluje, proč už jiný nebude a že nebude zavírat oči před tím, co vidí. Ale dozvíte se například i to, zda by jednou rád přesedlal z individuální přípravy hráčů do kolektivní a zda by chtěl vést některý klub.