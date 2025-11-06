Jedna pistole, tisíc situací. Theragun PRO Plus drží krok s tréninkem i regenerací
Sport beru jako protiváhu k práci. Ať jsem na padelu, v gymu nebo venku na běhu, vždycky řeším jedno: jak tělo připravit na výkon a jak ho zase dostat zpátky do pohody. Tentokrát jsem si na pomoc přizval Theragun PRO Plus. A musím říct, že u tréninku se mnou drží tempo překvapivě dobře.
Když jsme nedávno natáčeli video na sociální sítě, vlastně jsme tím odpověděli na otázku, proč je pro mě regenerace tak důležitá. Každý sport má prostě svoje tempo. Před prvním servisem v padelu potřebuju rameno rozjet a dostat do něj teplo, jinak mám pocit, že mi při prudkém pohybu něco „škubne“. Po dřepech nebo tlacích v gymu je zase řada na zádech, která si o pozornost říkají hned. A když půjdu na běh, všichni víme, co se stane s lýtky – ztvrdnou jako beton.
A to je přesně chvíle, kdy sahám po Theragunu PRO Plus.
Co mě na něm nejvíc překvapilo?
Tohle už není jen obyčejná masážní pistole, která vibruje a rychle uleví od napětí. Působí spíš jako malá osobní regenerační stanice, kterou mám pořád po ruce. Infračervené LED světlo mi pomáhá rozproudit krev a připravit svaly ještě před výkonem. Když je nějaká oblast zatuhlá, můžu přidat tepelnou terapii, která tkáň povolí a dovolí mi hýbat se volněji. A vibrace zase krásně uleví kloubům, což ocení hlavně ramena a kolena po intenzivním tréninku.
Každá část těla si říká o trochu jiný přístup – a díky různým nástavcům se dá suprově zaměřit na velké svalové skupiny i malé „problémové“ svaly, které normálně člověk neumí trefit. To, že to celé běží v tichém režimu, je příjemný bonus. Prostě nepraská doma atmosféra jen proto, že se rozhoduju regenerovat.
Aplikace, která dává věcem hlavu a patu
Upřímně: dlouho jsem si myslel, že regenerace je „něco navíc“. Když tě nic nebolí, prostě jdeš dál. Jenže tohle funguje jen do chvíle, kdy se tělo ozve.
Proto mě dost překvapilo, jak moc praktická je mobilní aplikace, která celé zařízení ovládá. Vyberu si, co zrovna dělám – třeba rozcvička na padel, uvolnění nohou po běhu nebo protažení zad po posilovně – a aplikace sama navrhne konkrétní postup. Ukáže mi přesně, kde tlačit, jak dlouho a jak silně. Nemusím nic vymýšlet, jen pistoli držím a jedu podle instrukcí na displeji.
Je to jako mít u sebe fyzioterapeuta, který ti říká: „Tady přidej. Tady zpomal. Teď povol.“
Proč to řeším?
Když sportuješ pravidelně, začneš vnímat, že nejde o to „zvládnout trénink“. Jde o to zvládnout ho každý týden, každý měsíc, bez pauzy kvůli přetížení.
Právě tam jsem si uvědomil, že regenerace není luxus. Je to investice do toho, aby sport mohl být dlouhodobě radost, ne boj s vlastním tělem.
Kde ho sehnat?
Theragun PRO Plus je teď nově dostupný přímo na therashop.cz, nebo také u Alza.cz a Notino.cz.