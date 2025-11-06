V 19 letech vládne NHL! Kometa už před McDavidem, s Bedardem bojuje o olympiádu
Hraje v jednom z nejhorších týmů současné NHL. Nemá k ruce zástup hvězdných parťáků, kteří by mu umetali cestu ke slávě. A přesto se útočník San Jose Macklin Celebrini po středečním programu vyhoupl do čela produktivity prvotřídní zámořské ligy. V pouhých 19 letech! Na únorovou olympiádu by měl enormně nadaný teenager odjíždět coby velký kanadský hit. „Jestli někdo říká, že Bedard je lepší, musí to být vtip,“ pronesl veterán Sharks Ryan Reaves v podcastu Spittin‘ Chiclets.
Oba jsou jedničkami svých draftů. U obou panuje přesvědčení hokejové veřejnosti, že v příštích letech budou určovat ofenzivní trendy v NHL. A také by mohli patřit k důležitým centrům kanadského národního týmu na olympijském turnaji.
Přesto se nevyhnou vzájemnému srovnání. Souboj mezi Macklinem Celebrinim ze San Jose a pokladem Chicaga Connorem Bedardem nedávno vystoupením ve sledovaném pořadu přiživil i zraněný tvrďák Sharks Ryan Reaves. Jeho pichlavá poznámka směrem k naději Blackhawks připomenula, že dvě kanadské pušky zřejmě budou na dálku zápolit o renomovanější místo v sestavě pro únorovou zimní olympiádu.
„Mack je o moc lepší než všichni ostatní mladí kluci. Mám pro něj jenom slova chvály. Najíždí do míst, kde to bolí, hlavně před branku. Tam navíc hraje tvrdě. Je zábava sledovat, jak spolu s kámošem Willem Smithem (20 let) roste. Jsem v klubu teprve dva měsíce, přesto vidím, kolik talentů v organizaci je a kam klub směřuje,“ pověděl osmatřicetiletý Reaves.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Macklin Celebrini
San Jose
|8
|13
|21
|14
|4
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|4
|17
|21
|15
|-3
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|10
|10
|20
|14
|9
|4.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|9
|11
|20
|13
|7
|5.
|William Nylander
Toronto
|6
|14
|20
|11
|8
|6.
|Jack Eichel
Vegas
|8
|11
|19
|12
|6
|7.
|Nick Suzuki
Montreal
|3
|16
|19
|13
|9
|8.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|16
|19
|14
|5
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|9
|9
|18
|14
|8
|10.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|8
|10
|18
|14
|-5
Není vyloučené, že se na nejhonosnější mezinárodní akci nakonec sejdou Celebrini i Bedard, nicméně prvně jmenovaný vyrazil ze startovních boxů přece jen o něco hbitěji. Za 14 zápasů nastřádal 21 bodů (8+13) a díky výraznějšímu gólovému příspěvku předstihl ve statistikách NHL dokonce i tahouna Edmontonu Connora McDavida (4+17).
ZOH? Byl by to splněný sen
Bedard s 18 zápisy (7+11) zase tolik nezaostává, tento týden v rozhovoru pro kanadskou stanici TSN přiznal, jak ho ZOH lákají. „Kdyby ta příležitost přišla, byl by to pro mě splněný sen. Občas vás to napadne, ale v Kanadě je tolik skvělých hráčů, že se za všech okolností složí parádní mužstvo. Byl bych nadšený, kdybych se stal jeho součástí. Můžu se jen soustředit, abych byl co nejlepší, zvládl každý trénink i zápas. To mi nakonec dává největší šanci,“ vyprávěl mladíček.
Tahoun Blackhawks je součástí širší soupisky s 26 reprezentačními útočníky, které kanadský svaz sezval v srpnu do kempu. Do hry o nominaci výrazně promluví také Celebrini, další člen elitního výběru. V noci na čtvrtek složil třemi body Seattle, gólem odšpuntoval kanonádu 6:1, na níž se pak podílel ještě dvěma sekundárními asistencemi. V dresu otloukánka NHL dál předvádí kouzla.
Třináct bodů navíc sesbíral v šesti kláních na hřištích soupeřů, což z něj dělá druhého nejúspěšnějšího teenagera po Sidneym Crosbym. Ten v ročníku 2006/07 při stejných okolnostech udělal 14 bodů. S legendou Pittsburghu i Javorových listů se Celebrini poznal díky letošnímu světovému šampionátu, kde však nedokázali odvrátit nechvalný kanadský průšvih ve čtvrtfinále s Dánskem (1:2).
O to víc by byl klenot San Jose motivovaný směrem k ZOH. „Samozřejmě konkurence bude obrovská. Celebrini i Bedard už byli na mistrovství světa, jsou členy nastupující generace. Do kanadského olympijského kempu se dostali na základě své výkonnosti a taky kvůli tomu, co od nich letos očekáváme. Rád jsem je viděl,“ uvedl v září Doug Armstrong, generální manažer mužského týmu pro akci pod pěti kruhy.
Nejlepší start teenagerů do základní části NHL (14 zápasů)
Pořadí
Hráč
Klub
Sezona
Body
1.
Wayne Gretzky
Edmonton
1980/81
23 (7+16)
2.
Steve Yzerman
Detroit
1984/85
23 (5+18)
3.
Sidney Crosby
Pittsburgh
2006/07
22 (6+16)
4.
Macklin Celebrini
San Jose
2025/26
21 (8+13)