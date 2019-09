Plav pomáhat proti nemoci, co trápí Čišovského. Proč je tváří i Kubová? | iSport.cz

Prague City Swim, s podtitulem #plavpomahat, je závod v plavání kolem Střeleckého ostrova. Jeho cílem je pomoci pacientům s ALS, nevyléčitelnou nemocí, kterou dnes jen v Česku trpí na 800 pacientů. Do závodu se mohou zapojit jednotlivci i týmy a to na trati o délce 1 650 metrů nebo 600 metrů. Svou účast potvrdili profesionální plavci i někteří pacienti.

Mezi tváře projektu patří i plavecká reprezentantka Simona Kubová, mistryně Evropy na 50 metrů znak v krátkém bazénu a mnohonásobná medailistka z velkých akcí. „Oslovili mě, jestli bych se chtěla stát tváří, že bychom na ten závod natočili propagační klip,“ vysvětluje Kubová. „Mně se to líbilo, vím, jaká ta nemoc je. Taťkův známý na to umřel, měla jsem k tomu bližší vztah. Téma a projekt se mi líbily, proto jsem řekla ano.“

ALS neboli amyotrofická laterální skleróza je onemocnění, na které současná medicína stále nezná lék. Trpěli jí například vědec a fyzik Stephen Hawking nebo politik Stanislav Gross. Cílem akce je nejen na nemoc upozornit, ale také vybrat prostředky na výzkum, nákup pomůcek a terénní péči o pacienty. Nemoc může postihnut kohokoli. Mezi nejznámější pacienty u nás patří například fotbalista prvoligové Plzně Marián Čišovský nebo masér české reprezentace fotbalu a futsalu Vladimír Mikuláš. Kubová už jara natočila propagační videoklip, při němž musela do hodně chladné Vltavy.

„Natáčeli jsme na konci dubna, bylo chladno, sraz v Podolí byl v pět ráno a šli jsme do Vltavy,“ vzpomíná Kubová s úsměvem. „Ve Vltavě jsem nikdy neplavala a voda měla deset, patnáct stupňů. Lodička nás dovezla pod Železniční most k Vyšehradu, tam jsem udělala pár temp pro video. Nebylo to moc fajn, ale projekt je fakt pěkný, je to pro dobrou věc. Stojí to za to. Co je chvíle zimy oproti tomu, čím si lidé prochází.“

Pražský závod je součástí mezinárodního projektu pod záštitou Českého olympijského výboru a České unie sportu. Navazuje na Amsterdam City Swim, který se poprvé uskutečnil v roce 2012, a následně v Londýně (London City Swim).

Sobotní program na Střeleckém ostrově začne moderátorka Daniela Písařovicová už v půl deváté ráno. Návštěvníci se mohou zúčastnit dvou cvičebních bloků yogy, od čtyř hodin začíná hudební program, o nějž se postarají Emma Smetana, Hitfakers a Sisus Ralsis. Vstupné stojí 190 korun. Startovné pro plavce i paddleboardy stojí do pátku 890 korun pro dospělého a 350 korun pro dítě. Lze se registrovat i v sobotu přímo na místě za 990 a 400 korun.